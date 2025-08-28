Coldplay quiere superar el récord de Bad Bunny en España: 11 conciertos en el Metropolitano de Madrid

Hace tan solo unas semanas, Bad Bunny dio la sorpresa al confirmar que pasaría por España dentro de su nueva gira mundial, que se desarrollará en 2026. Lo que nadie fue capaz de imaginar es que la venta de entradas iba a ser una auténtica locura, hasta tal punto que los shows se agotaban en cuestión de minutos. Esto hizo posible que su equipo fuese, poco a poco, confirmando más fechas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, hasta el punto de hacer historia al anunciar nada más y nada menos que 10 conciertos en la capital de España para el próximo año. Si alguien pensaba que nadie podía llegar a superar el récord del artista puertorriqueño en un futuro cercano, estaba muy equivocado. Al parecer, la banda Coldplay podría estar cerrando un acuerdo para tratar de conseguir superar ese impresionante y espectacular récord que, hasta el momento, ostenta Bad Bunny.

Así pues, según ha podido adelantar la Cadena COPE, el grupo británico podría estar cerrando la posibilidad de poder realizar hasta 11 conciertos para el siguiente año, para 2027, en la capital de España. De ser así, superaría en un show a los que tendrá el puertorriqueño el año que viene. Una cifra verdaderamente impactante, a la par que insólita, en nuestro país. De esta manera tan espectacular, la banda británica volvería a España cuatro años después de su última actuación en nuestro país, que fue en Barcelona en 2023. Su concierto anterior fue en mayo de 2012, en el ya desaparecido Estadio Vicente Calderón. Por lo tanto, en 2027, Coldplay actuaría en la nueva sede del Atlético de Madrid, el Estadio Metropolitano. Se trata del mismo recinto que ha acogido a grupos y artistas como Imagine Dragons o Ed Sheeran, pero también a Aitana y Lola Índigo tras la cancelación de sus shows en el Estadio Santiago Bernabéu.

Debemos tener en cuenta que si hay algo por lo que destaca este grupo británico es por lograr superar récords verdaderamente impresionantes e inigualables. Un claro ejemplo lo encontramos a lo que está sucediendo, actualmente, en un recinto mítico como es el Estadio Wembley de Londres.

¿El motivo? Coldplay ha agotado las entradas para los diez conciertos previstos entre finales de agosto y principios de septiembre. Por lo tanto, si se llega a cerrar el acuerdo entre los británicos y el Estadio Metropolitano, este recinto se convertiría, indudablemente, en todo un referente en el panorama musical de la capital de España.

Es evidente que, por muchos motivos, ese título estaba reservado para el estadio del Real Madrid C.F., donde ya hicieron historia Taylor Swift y Karol G. A pesar de todo, por los problemas por el ruido que generaron las actuaciones que se desarrollaron en ese lugar, el Estadio Metropolitano ha sabido aprovechar la oportunidad para tomar la delantera. Entre otras cuestiones, porque ha albergado algunos conciertos cancelados en el Bernabéu, como fueron el de Aitana y Lola Índigo.