Los mejores memes del sorteo de la Champions League

El sorteo de la Champions League 2025/26, celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco, ha sido uno de los eventos más comentados en redes sociales en la tarde de hoy. Con cinco equipos españoles en competición, muchos aficionados estaban pendientes del destino de las bolas del sorteo, así como de los memes con los que amenizar el sorteo. Con la fortuna en manos del software automático de la UEFA, y con Kaká y Zlatan Ibrahimovic como protagonistas, hubo que esperar para conocer a los rivales de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Algunos fans del fútbol criticaron con ironía el ‘relleno’ que suele acompañar a los sorteos. La espera ha sido larga desde el 31 de mayo, fecha en la que el PSG venció por 5-0 en la final de la competición al Inter de Milán, hasta el sorteo celebrado casi tres meses después. El usuario de X (antiguo Twitter) @GxldeManutinho evidenció las ganas que tenían los más futboleros de conocer todos los enfrentamientos de la Champions con uno de sus memes.

“Qué locas las swifties, como se ponen así por una mujer” Yo desde hace las 9 de la mañana pensando en el sorteo de la Champions League pic.twitter.com/OuDpToRAbo — Manutinho (@GxlDeManutinho) August 28, 2025

El sorteo ha deparado un Real Madrid – Manchester City, todo un clásico de la Champions League en las últimas ediciones. Algunos usuarios, como es el caso de @Mario__RM en X, ya se ‘olían’ antes de la ceremonia que este mítica rivalidad iba a tener un nuevo episodio. Otros, como @Lavozgalactica, destacan que la UEFA está sacando todo el rédito posible a este partido, dejando el interés prácticamente ‘seco’.

Como se miran las bolas del Real Madrid y Manchester City en cada sorteo de Champions. pic.twitter.com/3u06Btlr48 — Mario (@Mario___RM) August 28, 2025

El Real Madrid lleva como 5 años seguidos jugando en Champions contra el Manchester City. pic.twitter.com/Y53ClRMZLh — LaVozGalactica (@Lavozgalactica) August 28, 2025

Otro de los enfrentamientos más comentados que ha deparado el sorteo ha sido el Chelsea – FC Barcelona. Los aficionados culés han recordado el gol de Iniesta en 2009 en el mismo escenario en el que se medirán en esta edición de Champions. El usuario de X @LxoMessismoFCB ha soñado con un hipotético gol de Fermín, que suena para fichar por el Chelsea, al estilo de aquel zapatazo de Iniesta. Los jugadores del equipo inglés, en cambio, le tienen ganas al equipo blaugrana. Entre ellos, un canterano del Barça como Marc Cucurella.

QUÉ HACE EL BUENO DE FERMÍN EN STAMFORD BRIDGE pic.twitter.com/0SfrVGdZet — Álex (@LxoMessismoFCB) August 28, 2025

Chelsea players who said they want to face Barcelona in the UCL; Cucurella, Enzo Fernandez, Reece James, Pedro Neto, Robert Sanchez and Malo Gusto. 🔵🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/gbu2IJhrOT — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 28, 2025

Uno de los grandes alicientes de la competición es la visita del Real Madrid al Kairat Almaty de Kazajistán, que también ha generado risas y memes en redes sociales por lo exótico del partido. Un desplazamientos de casi 4.000 kilómetros para los blancos que podría trastocar la planificación del equipo durante la semana del partido. La distancia y las dificultades para viajar al país harán difícil la presencia de aficionados madridistas que no vivan en Kazajistán, como ha reflejado en X @paxstatera.