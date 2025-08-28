Horóscopo de hoy, jueves 28 de agosto: la predicción para tu signo del zodiaco

Hoy es jueves 28 de agosto de modo que nos enfocamos en el final de mes, uno de los más especiales si tenemos en cuenta que estamos en verano y que agosto siempre ha sido considerado el mes de las vacaciones. Un tiempo de relajación que ahora acaba. Toca volver a la rutina y por ello, quizás sientas curiosidad por como te irán las cosas con respecto al horóscopo. La Luna sigue en fase creciente, con un 24 % de iluminación, y eso significa que la energía acompaña a todo lo que quieras poner en marcha.

Así, en esta vuelta al trabajo, es tiempo de dar forma a ideas que nacieron hace pocos días, de empezar a concretar y de confiar en que lo pequeño que siembres ahora crecerá con fuerza en septiembre. Este jueves trae además un matiz especial: la constancia es la clave. Algunos signos sentirán la necesidad de moverse rápido, pero la Luna creciente recuerda que cada paso cuenta y que lo que hagas hoy tendrá continuidad. En lo personal, comunicación y escucha; en lo laboral, proyectos que piden atención; en lo económico, equilibrio, aunque con pequeños avances para quienes han sabido esperar. Vamos a ver qué le depara a cada signo, el horóscopo de hoy jueves 28 de agosto.

Aries

Comenzamos con el signo de Aries, para quien este jueves pide prudencia y paciencia. En pareja, evita la impulsividad y escucha lo que tu compañero necesita. Los solteros pueden encontrar un gesto alentador en alguien inesperado. En el trabajo, tu iniciativa es buena, pero es mejor que midas el ritmo. Y en cuanto al dinero, ten cuidado con querer acelerar: todo llegará, pero a su tiempo.

Tauro

A Tauro, la Luna creciente le regala estabilidad. En el amor, los detalles sencillos suavizan tensiones. Los solteros pueden sorprenderse con una confesión cercana. En lo laboral, céntrate en lo que ya tienes asignado (o en tu trabajo habitual) y no aceptes más de lo que puedes hacer. En lo económico, mejor guardar: septiembre traerá gastos que conviene prever.

Géminis

Para Géminis, tu capacidad de comunicación brilla con fuerza. Conversaciones que parecían bloqueadas se desbloquean. Los solteros podrían vivir un flechazo en una charla espontánea. En el trabajo, tus ideas ganan respaldo, incluso las más innovadoras. En el dinero, posible ingreso extra gracias a tu ingenio o a un proyecto secundario.

Cáncer

Las emociones siguen siendo intensas Cáncer, pero este jueves 28 de agosto, la predicción del horóscopo te invita a darles forma. En pareja, evita guardar silencios largos. Los solteros necesitan poner límites a la fantasía. En el trabajo, la exigencia será alta, pero sabrás adaptarte. En lo económico, la recuperación de un dinero pendiente está más cerca de lo que piensas.

Leo

Tu magnetismo Leo, no se apaga. En pareja, un detalle generoso marcará el día. Los solteros atraerán miradas sin esfuerzo. En lo laboral, tu liderazgo se reconoce, y eso puede abrir una puerta interesante. En el dinero, noticias positivas traen calma a tu bolsillo.

Virgo

¿Qué le depara el horóscopo de este jueves 28 de agosto a Virgo? Con tu temporada activa, sientes ganas de ordenar y planificar. En pareja, los gestos pequeños importan más que las palabras. Los solteros podrían recibir una señal alentadora de alguien que parecía distante. En lo laboral, evita sobrecargarte. En el dinero, cuidado con los pequeños gastos: se acumulan más rápido de lo que crees.

Libra

Un reencuentro inesperado puede remover emociones para los Libra. En pareja, evita callarte: lo que se dice con claridad pesa menos. En lo laboral, escucha propuestas de colaboración aunque no sean inmediatas. En el dinero, tu mejor aliado es planificar con calma y no tomar decisiones precipitadas.

Escorpio

En cuanto a Escorpio podrías sentir dudas internas o cierta inseguridad. Lo mejor será hablarlo antes de que crezca. En el trabajo, tu constancia y análisis profundo te sacarán de cualquier apuro. En lo económico, estabilidad general, pero con la posibilidad de una oportunidad inesperada.

Sagitario

El jueves trae energía social y optimismo para los Sagitario. En pareja, haz planes que refuercen la conexión. Los solteros pueden conocer a alguien interesante en un entorno con chispa. En el trabajo, tu creatividad está en alza. En el dinero, podrías recibir un reconocimiento o ingreso extra.

Capricornio

En cuanto al horóscopo de este jueves 28 de agosto y en el amor, podrías sentir distancia, pero no es preocupante: hablarlo será suficiente. Los solteros deben observar antes de lanzarse. En lo laboral, llegan nuevas responsabilidades, así que organiza bien tu agenda. En el dinero, momento favorable para revisar papeles y acuerdos.

Acuario

Para Acuario está claro, necesitas romper la rutina. Si tienes pareja, debes proponerle algo distinto. Los solteros podrían encontrar sorpresa en un sitio inesperado. En el trabajo, aparece una propuesta con proyección futura. En lo económico, todo se mantiene estable si evitas gastos impulsivos.

Piscis

Y para Piscis, la Luna creciente te invita a decir lo que piensas. En pareja, la sinceridad será tu mejor aliada. Los solteros deben ser claros consigo mismos antes de dar pasos. En el trabajo, varias tareas demandan tu atención, pero tu intuición sabrá guiarte. En lo económico, una situación familiar podría alterar tu planificación: mejor ser prudente.