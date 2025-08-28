El autor del atropello múltiple en un paso de peatones de La Coruña admitió que no fue accidental pero aseguró a los agentes que intervinieron que «el coche iba teledirigido». La Policía Local tiene claro que el atropello fue intencionado y dado que el conductor dio negativo a las pruebas de alcohol y drogas, sospechan que por su historial y su actitud, sufre problemas mentales.

La Policía, tras hablar con el conductor, le envió a la unidad psiquiátrica del Hospital Marítimo de Oza después de que fuera retenido por los testigos tras protagonizar el atropello múltiple en La Coruña.

Serán los especialistas sanitarios los que de determinen si el conductor actuó bajo algún tipo de patología mental y que le afectó en ese momento preciso. Hasta el momento hay indicios de que ese podría ser el motivo del siniestro, aunque otros testimonios apuntan a que el conductor se refirió en varias ocasiones y de forma negativa a la supuesta proliferación de pasos de peatones y peatonalizaciones en la ciudad.

Los agentes sí tienen claro que el conductor mantenía el vehículo parado o prácticamente parado, cuando aceleró y atravesó el paso de peatones con semáforo en el momento en que decenas de personas cruzaban.

Así fue el atropello de La Coruña

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la tarde de éste miércoles cuando un nutrido grupo de peatones cruzaba el paso de peatones de la calle Juana de Vega en La Coruña.

Según admitió el conductor y confirman fuentes municipales, el autor del atropello en La Coruña estaba parado a pocos metros del cruce cuando sorpresivamente aceleró y atravesó el paso de peatones llevándose por delante a seis personas que resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. Él mismo reconoció que aceleró cuando la gente estaba cruzando la calle.

Ahora, la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, al tratarse de un atropello intencionado y no de un accidente.