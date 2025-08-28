Ni cáscara de huevo ni café: el truco de un experto para que tu monstera tenga hojas enormes
Hay un truco de un experto para que tu monstera tenga hojas enormes, no es ni cáscara de huevo ni café. Las plantas son imprescindibles en nuestro día a día. Por lo que, habrá llegado ese momento de apostar por un plus de buenas sensaciones que descubriremos de la mano de los grandes expertos en estos elementos. Vamos a conseguir un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Por lo que, quizás, habrá llegado ese momento de apostar por una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos haga descubrir lo mejor de este tipo de plantas.
Son tiempos de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo lo que nos hará descubrir lo mejor de una planta que se ha hecho muy popular y que realmente puede darnos algunos detalles que pueden servir con ciertos detalles que serán lo que nos hará realidad un cambio de tendencia que puede ser esencial. Este experto se ha convertido en viral al descubrirnos un truco que puede ser casi mágico.
Ni café ni cáscara de huevo
Hay algunos ingredientes que tenemos en casa y que acaban siendo los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de apostar por lo natural, pero también por reaprovechar este tipo de ingredientes que tenemos en casa.
Habrá llegado ese momento de apostar por un plus de buenas sensaciones que puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Llega este cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Por lo que, habrá llegado ese día en el que todo puede acabar siendo posible, con los detalles claves para hacerlo.
La cáscara de huevo es uno de los elementos que se suele usar para convertirse en un fertilizante natural de las plantas. Además de siendo un tipo de detalle que hasta el momento que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos momentos por lo que, habrá llegado ese día en el que todo puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.
De la misma forma que vamos a usar un extra con ese poso del café, que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo es posible. Las redes sociales nos descubren una forma de ayudar a la monstera que puede acabar siendo esencial.
El truco para que las hojas de monstera estén grandes y bonitas
La monstera es una planta que se ha convertido en una de las más destacas en la decoración de las casas. Para conseguir darle el color y sobre todo la vitalidad necesaria a esta planta, necesitamos poner en práctica un truco que puede ser esencial para ver unas hojas bonitas que sean claves en este tipo de elementos.
Los expertos de Flores España nos explican la forma de mantener nuestra Monstera de la mejor manera posible, siendo una planta esencial en estos días que tenemos por delante.
- La luz. Una monstera se siente en plena forma en un ambiente con suficiente luz. Sin embargo, nunca hay que colocar la planta en pleno sol. Así que no la pongas al directamente al lado de una ventana por donde entran los rallos del sol. Si pasará mucho tiempo al sol, se quemaran sus hojas preciosas. Si has encontrado el puesto idóneo para tu cerimán, recomendamos girarla 80 grados de vez en cuando, sobre todo en primavera y en verano para que le dé la luz a todos los lados. Sin ese movimiento de la planta durante los meses de verano las hojas se pueden poner muy oscuras. Además en los meses de abril hasta octubre la planta puede producir hojas nuevas cada semana. Durante el invierno tu costilla de adán no dejará crecer hojas nuevas, así que los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo está en ‘la hibernación’ e inactiva.
- El riego. Un aspecto muy importante, a veces nos solemos pasar de agua y eso que la frecuencia del riego de la monstera es bastante fácil. En primer lugar deberías tener controlado la tierra, tiene que estar siempre algo húmeda, no demasiado: eso no quiere decir que la maceta tiene que estar encharcada. Lo mejor es tocar la tierra dentro de la maceta antes de comenzar a regar. Si el suelo todavía se pega, el suelo más profundo todavía está húmedo y no necesitarás regar la planta. El exceso de agua es malo para las raíces de la monstera: se pudrirán no podrán absorber la nutrición del suelo y se ahogarán por falta de oxígeno, lo que resultará en la muerte de tu costilla de adán.
- Agua de lluvia. De todos modos, el agua de lluvia siempre es lo mejor para tu monstera. ¿Por qué? Esta agua es la más nutritiva para la planta. Algunas personas ponen su costilla de adán (y otras plantas también) sin tener malas intenciones a más de dieciséis grados afuera cuando llueve, pero eso no lo recomendamos. El problema es que no puedes controlar bien la cantidad de lluvia que cae. Además, la planta corre más riesgo de tener pulgones fuera, que luego las meterás a dentro. La alternativa es rociar o pulverizar las hojas de la planta con agua de lluvia al menos una vez por semana (¡y si quieres incluso todos los días!). Las hojas de tu monstera absorberán los nutrientes.Si no tienes agua de lluvia a tu disposición, tampoco es un problema; el agua del grifo también vale. Deja el agua en una regadera para una noche, de manera que la cal se disuelve algo. Esto evitará las manchas blancas en las hojas cuando se pulveriza el agua. ¡Tu costilla de adán será super fotogénica!
- Un tutor. La costilla de adán crece en la naturaleza encima y alrededor del tronco de un árbol. Con un tutor de musgo o tutor de coco puedes simular este tronco y guiar la planta trepadora hacia arriba. Cuando tu monstera tiene unos cuantos años, crecerán todo tipo de ramas. Estas ramas son raíces aéreas que buscan adherirse. Átalas cuidadosamente al tutor y la planta crecerá mejor y más alto. En nuestra web ofrecemos una monstera obliqua con tutor de coco 65 centímetros de altura que se ha cultivado en un vivero ecologico en los Países Bajos.