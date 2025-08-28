Lotería Nacional: comprobar resultado y número premiado hoy, jueves 28 de agosto de 2025

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado hoy, jueves, 28 de agosto de 2025, agraciado con 30.000 al décimo es para el número 31.757. El segundo premio de la Lotería Nacional es para el número 48.082, agraciado con 6.000 euros al décimo. Los números del reintegro del sorteo de hoy son 5, 6 y 7.

¿Cómo jugar a la Lotería Nacional?

Para jugar a la Lotería Nacional tan solo debes elegir un número de 5 cifras con el que quieras participar en el sorteo. Tienes la opción de elegir tú mismo los números con los que quieres participar o puedes dejar que sea el sistema el que seleccione los números automáticamente y de manera aleatoria.

Si bien, es posible que a la hora de elegir un número en concreto ya no esté disponible porque puede haberse vendido previamente o porque es un número que solamente se vende a través de las Administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.

Los décimos pueden ser virtuales en caso de que lo compres a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado o físicos en caso de que los adquieras en una de las Administraciones de Loterías. Si bien, ambos tienen las mismas condiciones y las mismas posibilidades de ganar los premios.

¿Cuánto cuesta jugar a la Lotería Nacional?

Jugar a la Lotería Nacional tendrá un coste u otro dependiendo del día del sorteo. Estos son los precios de la Lotería Nacional:

Jueves: cada décimo cuesta 3 euros

cada décimo cuesta 3 euros Sábado : cada décimo cuesta 6 euros

: cada décimo cuesta 6 euros Sorteo especial de sábado : cada décimo cuesta 12 o 15 euros

: cada décimo cuesta 12 o 15 euros Sorteo extraordinario: cada décimo cuesta 20 euros

Los premios de la Lotería Nacional

El bote de la Lotería Nacional varía según el sorteo en el que participes: no son los mismos premios los jueves que los sábados.

Premios de los jueves

Primer premio para las extracciones de 5 cifras: 30.000 euros por décimo

30.000 euros por décimo Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 1.200 euros por décimo

1.200 euros por décimo 99 números restantes de la centena del primer premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Para los billetes cuyas cuatro últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 75 euros por décimo

Para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 15 euros por décimo

Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 6 euros por décimo

Para los billetes terminados igual que el primer premio: 3 euros por décimo

Segundo premio para extracciones de 5 cifras: 6.000 euros por décimo

Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 747 euros por décimo

99 números restantes de la centena del segundo premio: 15 euros por décimo

Cuatro extracciones de cuatro cifras: 75 euros por décimo

Siete extracciones de tres cifras: 15 euros por décimo

Nueve extracciones de dos cifras: 6 euros por décimo

Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la primera extracción especial: 3 euros

Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la segunda extracción especial: 3 euros

Premios de los sábados

Primer premio para las extracciones de 5 cifras: 60.000 euros por décimo

60.000 euros por décimo Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el primer premio: 1.000 euros por décimo

1.000 euros por décimo 99 números restantes de la centena del primer premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Para los billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales que las del primer premio: 12 euros por décimo

12 euros por décimo Para los billetes terminados igual que el primer premio: 6 euros por décimo

6 euros por décimo Segundo premio para extracciones de 5 cifras: 12.000 euros por décimo

12.000 euros por décimo Aproximaciones para los números anterior y posterior al del que obtenga el segundo premio: 554 euros por décimo

554 euros por décimo 99 números restantes de la centena del segundo premio: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Cuatro extracciones de cuatro cifras: 150 euros por décimo

150 euros por décimo Siete extracciones de tres cifras: 30 euros por décimo

30 euros por décimo Nueve extracciones de dos cifras: 612 euros por décimo

612 euros por décimo Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la primera extracción especial: 6 euros

6 euros Reintegro para los billetes cuya última cifra obtenida en la segunda extracción especial: 6 euros

¿Cómo cobrar los premios?

Cobrar los premios de la Lotería Nacional es muy sencillo. Si adquiriste tu décimo en un punto de venta físico de Loterías y Apuestas del Estado tan solo tendrás que presentar tu décimo y cobrarlo, siempre y cuando el premio sea inferior a 40.000 euros. En caso de que lo compraras a través de la web, el premio se ingresará directamente en tu Lotobolsa.

Para los premios superiores a 40.000 euros tendrás que acudir a una entidad financiera concertada para el cobro de los premios a partir del día siguiente del sorteo. Debes saber que en ningún caso los bancos podrán cobrarte comisiones o gastos de gestión por este trámite.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de la ONCE. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.