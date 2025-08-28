Una española viviendo en Australia desvela su sueldo y en España todo el mundo alucina: «Exactamente»

España está en shock al descubrir lo que desvela esta española que vive en Australia sobre su sueldo. Cada vez más españoles deciden marcharse de nuestro país, es la manera de conseguir una vida mejor, con un sueldo digno, pero sobre todo con una serie de detalles que llegan en forma de gastos más accesibles. No es lo que se gana, sino lo que se puede ahorrar en estos días en los que cada euro puede acabar, siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante.

España alucina con lo que desvelan las redes sociales

Las redes sociales arden ante las experiencias de los españoles que deciden dejarlo todo e ir en busca de este tipo de detalle que puede acabar siendo clave. Son momentos de apostar claramente por este tipo de detalles que pueden hacernos pensar en el futuro que nos espera.

No es oro todo lo que reluce y menos si tenemos en cuenta que llegamos a un país nuevo y no disponemos de nada. Ni de una red de familiares que pueden ayudarnos en estos días en los que Australia se convierte en una opción para los jóvenes que quieren apostar por una vida mejor.

Desvela el sueldo en Australia esta española

La conclusión de esta española que vive en Australia es clara: «la vida es lo mismo y el salario es el triple. O sea, yo aquí la hora la cobro a 37 dólares. Vamos a poner que esto son 20 euros. Es que yo, con una hora y media de trabajo, tengo para pagarme los patines. La comparación es que, sí se gana más y la vida cuesta lo mismo. Vamos, yo cuando he llegado a España, me ha parecido carísima».

Por lo que, podemos tener claro que el problema no está en los sueldos, sino en la vida tan cara que debemos vivir. Desde una escapada al supermercado que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

