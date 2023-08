Una influencer cuenta alucinada lo que le preguntan en EEUU por ser española

La influencer de nombre Sandra más conocida como @aquisandrax, está emergiendo como una referente en TikTok que explica cómo es vivir en Estados Unidos siendo española. Recientemente en uno de sus últimos vídeos ha explicado cómo los estadounidenses perciben a España. Nos cuenta alucinada cuáles son algunas de las cosas más surrealistas que le han dicho en Estados Unidos por el hecho de ser española: «¿Cómo vas a ser española si en Latinoamérica no hay gente rubia con ojos azules?». Sandra comenta también cómo los estadounidenses no tienen casi conocimientos de Geografía o de cultura general.

La confusión sobre España

La TikToker ha especificado en su vídeo algunas preguntas surrealistas como: «¿Cómo te sientes al haber llegado al primer mundo?» o «¿Y no te da miedo que haya toros sueltos por las calles?» a lo que ella, de manera irónica, ha respondido que en España siempre hay toros corriendo por las calles. Entre los cuestionamientos que le han hecho, destaca la confusión que existe sobre la localización geográfica de España, a la que sitúan en America del Sur y preguntan «¿En qué país de Latinoamérica está?». Incluso llegan a confundir España con México y «Si eres de España… ¿Por qué hablas mexicano?», además de mezclar sus diferentes gastronomías añadiendo; «A parte de tacos y chimichangas, ¿qué más se come en España?».

Comentarios de los usuarios

El vídeo suma más de 2,4 millones de reproducciones en el momento, además de 230.000 ‘me gustas’ y más de 3.300 comentarios. Entre los comentarios con más ‘me gusta’, los usuarios de la red social comparten sus experiencias: «Una chica de mi high school me preguntó una vez si los fines de semana iba a Brasil, porque está al lado de España», «No puedo creer que la gente si sea muy ignorante con la cultura 😭» comenta otro usuario. Aún así, hay otros que aseguran que no es solo cosa de Estados Unidos, «Soy colombiana y los españoles me han preguntado cosas similares, como si en Colombia hay internet, centros comerciales y TikTok jaja».