Un pellizco puede salvarte: el truco viral de TikTok que todo el mundo debe saber

El pellizco es habitual en las peleas de críos, cuando un niño se burla de otro y este no sabe cómo agredirle y la rabia le lleva a ello. También lo podemos acercar al refranero con la frase ‘pellízcame para saber que no estoy soñando’, pero lo que no sabíamos es que este gesto, tan común como clásico, nos puede ayudar de forma médica en plena ola de calor, a la hora de descubrir un hecho tan grave como la deshidratación.

En verano, los enfermeros tienen más trabajo y los médicos también tienen que responder ante mil problemas, y este curro se ha trasladado a las redes sociales, concretamente a TikTok, donde algunos de los profesionales del sector con mayor popularidad están teniendo que doblar esfuerzos para explicar cuáles son los males y los elementos a evitar en la ola de calor. Muchos consejos y todos ellos útiles, pero posiblemente ninguno tan sorprendente como el de los pellizcos.

Uno de los profesionales relacionados con la medicina y, en este caso, la farmacia, más populares en las redes sociales es Farmacéutico Fernández, quien cuenta con cerca de tres millones de seguidores e incontables millones de reproducciones de sus vídeos en TikTok, donde el profesional sanitario ha avisado de asuntos tan comunes como los contras de dormir con el pelo mojado, cómo actuar contra los mosquitos, gran enemigo del hombre en estas fechas, o incluso se ha atrevido a desmontar el mito de la crema solar congelada.

Sin embargo, la palma se la lleva su explicación sobre cómo conocer si nos estamos deshidratando, que puede convertirse en una de las grandes preocupaciones, de cara a nosotros mismos o a nuestros allegados, en estos días de calor extremo. Algunos de los síntomas principales son los calambres, la boca seca o el dolor de cabeza, pero lo que nos trae Farmacéutico Fernández es la manera de saber si realmente estamos ante un cuadro de deshidratación.

El consejo ante la deshidratación

El consejo no es otro que pellizcarse la piel, para lo cual Fernández procede de la siguiente forma. «Agarra la piel del dorso de la mano y sujétala unos segundos de esta manera». En caso de que la piel, después del pellizco, vuelva a su estado normal, estaremos en un momento óptimo y no hay rasgos de deshidratación, pero si la piel se mantiene ligeramente elevada tras del pellizco, es posible que nos hayamos deshidratado.

El vídeo ha sido todo un éxito ya que se trata de un truco de lo más sencillo y que podemos usar como vía preventiva para saber si estamos ante un cuadro de deshidratación. Los datos están con Farmacéutico Fernández, ya que suma sólo con este post más de 600.000 reproducciones, 31.000 ‘me gusta’ y más de 170 comentarios, los más graciosos aludiendo a arrancamientos de piel o estados demasiado hidratados. Mejor tomárselo con sentido del humor.