La AEMET activa todas las alertas y avisa: estas zonas no están preparadas para las lluvias que llegan

Todas las alertas están ya activadas: la AEMET ha advertido de que varias zonas de España no están preparadas para las intensas lluvias que se esperan en las próximas horas. Lo que parecía un final de verano tranquilo se transformará en un episodio de inestabilidad que podría sorprender más de lo previsto según la previsión del tiempo. El organismo meteorológico avisa de un cambio de tendencia claro que marcará el cierre del mes de agosto y la entrada de septiembre.

El anuncio coincide con el último tramo de las vacaciones para muchos españoles, un periodo que se verá condicionado por este brusco giro en el tiempo. Las tormentas, acompañadas de descensos de temperatura, harán que las altas cifras registradas en los últimos días queden atrás de golpe. En su lugar, el cielo se cubrirá de nubes y los chubascos podrían convertirse en los protagonistas de un escenario que recuerda más al otoño que al verano.

Ante esta situación, los expertos recomiendan mantener la chaqueta a mano y tomar precauciones en los desplazamientos, ya que el mal tiempo podría afectar tanto a la movilidad como a las actividades al aire libre. La previsión de la AEMET apunta a que este episodio no será puntual, sino que podría prolongarse, dejando claro que el otoño se adelanta y que llega con fuerza.

Lo que parecía un verano interminable empieza a despedirse de manera abrupta. La transición hacia septiembre no traerá calma, sino un aviso claro de que la nueva estación se abre paso con fenómenos que afectarán de lleno a buena parte del país. La incertidumbre de los próximos días marcará el inicio de una etapa en la que el tiempo se convierte, una vez más, en el gran protagonista.

Avisa sobre las alertas que activa la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en activar una serie de alertas que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Dejando atrás la ola de calor podemos empezar a visualizar que llega algo mucho más terrible. Las lluvias han acabado siendo un problema para determinados puntos del país que han visto como se convertían en la gran amenaza. Sin duda alguna, este fenómeno que estamos a punto de vivir puede acabar siendo algo terrible.

En especial, si tenemos en cuenta que son muchos los que van a empezar de nuevo ese cambio que estábamos esperando. De las altas temperaturas, vamos a ver llegar un giro radical que puede acabar convirtiéndose en ese extra que hasta el momento no hubiéramos imaginado.

Es hora de ver qué nos depara una previsión del tiempo que llega con un aviso importante de cara a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Las lluvias golpearán en esta recta final del mes a determinadas zonas.

Estas son las zonas que no están preparadas para las lluvias que llegan

Llegan lluvias abundantes en determinadas partes del país, la realidad es que no estamos preparados para lo que está por llegar, una serie de cambios destacados que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Será el momento de poner sobre la mesa una serie de novedades que pueden ser esenciales en estos tiempos que corren.

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir en su previsión del tiempo que: «Se prevé que persista una situación de inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormenta y localmente granizo en el nordeste peninsular y archipiélago, que se prevén fuertes incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca y entorno pirenaico, sin descartarse puntualmente en litorales del Cantábrico oriental. En el resto del tercio norte peninsular las precipitaciones tendrán un carácter ocasional. Por la tarde, y salvo en el Mediterráneo, los chubascos y tormentas irán a menos, abriéndose cada vez más claros, a la par que se extenderán, localmente con granizo, al este de Teruel y especialmente al norte de Comunidad Valencia donde también se esperan intensidades fuertes o localmente muy fuertes. Tiempo estable en el resto del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados salvo en el norte de Canarias con cielos nubosos y posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve. Probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales en zonas altas del extremo norte. Calima en Baleares».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas descenderán de forma generalizada, notablemente las máximas en el centro norte peninsular y en zonas de la meseta Sur y del nordeste, y exceptuando también las máximas en litorales del este y sudeste peninsular donde ascenderán; superándose los 35 grados en regiones del propio extremo sureste. En Canarias no se esperan cambios. Las mínimas no bajarán de 20 grados, localmente de 25, en el área mediterránea. Soplarán el alisio en Canarias y la tramontana en Ampurdán ambos con intervalos de fuerte, con predominio de los vientos de componente oeste en el resto. Serán moderados con intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte en el Cantábrico y Alborán, y de flojos a moderados en el resto, tendiendo a rolar a componentes norte y este moderados en el Levante».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca, norte de la Comunidad Valenciana y entorno pirenaico. Temperaturas máximas significativamente elevadas en el sur de Alicante, con descensos notables en áreas del centro norte peninsular, meseta Sur y del nordeste».