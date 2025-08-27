Llega el mal tiempo a Mallorca: este jueves se prevén lluvias y tormentas en estas zonas de la isla

Mallorca se prepara para el mal tiempo. Este jueves 28 de agosto, un frente frío en forma de lluvias y tormentas azotará la isla en el norte, nordeste y la Serra de Tramuntana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias ya que se prevé que puedan caer hasta 20 litros por metro cuadrado en tan sólo una hora.

Este drástico cambio de tiempo, que también podría afectar a Menorca, irá acompañado al mismo tiempo de un cambio en las temperaturas. En el norte de Mallorca y en Menorca, las máximas bajarán hasta alrededor de los 30 grados, mientras que en el sur de Mallorca, Ibiza y Formentera las temperaturas máximas se mantendrán entre 33 y 34 grados.

⛈️Dijous torna la inestabilitat. Ruixats i tempestes que no seran generalitzats però localment podrien ser forts o molt forts, sobretot a la meitat nord de Mallorca i a Menorca.

Possible calabruix. Descens de temperatures. ⚠️Estau pendents de l’actualització d’avisos. pic.twitter.com/mL7G4U6KmT — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) August 26, 2025

Antes, buena parte de Mallorca deberá afrontar un miércoles muy caluroso. La mayor de las Baleares estará durante esta jornada en aviso amarillo por temperaturas que podrían llegar a los 37 grados centígrados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el aviso estará activo en el interior, el norte, el nordeste, el levante y la zona de la Serra de Tramuntana entre las 12:00 y las 19:00 horas. La masa de aire cálido va acompañada de polvo en suspensión. En cuanto a los vientos, el martes fueron flojos o moderados del este, aunque el miércoles se espera que giren hacia el suroeste.

El viernes y el sábado continuará el clima inestable, con cielos nublados y lluvias dispersas, mientras que las temperaturas máximas se situarán entre los 30 y los 33 grados. Las mínimas podrían llegar a los 17 grados.

El domingo se espera que vuelva la normalidad a Mallorca, aunque con menos calor que estos dos últimos días.