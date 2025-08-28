La AEMET confirma un giro en el tiempo en Andalucía a partir de hoy: «Subidas en…»

Un nuevo giro en el tiempo llega a Andalucía a partir de hoy, volvemos a lo peor de un verano que la AEMET confirma que no termina de marcharse. Tocará estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden afectarnos de lleno en estos días que tenemos por delante. Por lo que, tocará estar pendientes de una serie de situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Por lo que, quizás deberemos empezar a prepararnos para lo peor.

Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar convirtiéndose en un problema que puede acabar siendo el que marque estas jornadas. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que podría llegar en cualquier momento. Las lluvias que estos días nos han afectado se han marchado de una forma que quizás hasta la fecha no hubiéremos ni esperado. Por lo que, tenemos que empezar a pensar en una serie de elementos que pueden ser los que nos marcarán en estas jornadas de temporada que pueden ser claves.

A partir de hoy llega un giro en el tiempo

Estos días hemos visto como la lluvia empezaba a hacer acto de presencia en estos días en los que todo puede ser posible, con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos sumergirá en lo peor de un verano que en Andalucía ha golpeado con fuerza.

Lo que nos espera es un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa en estos días en los que el tiempo se convierte en uno de los grandes aliados de una situación del todo inesperada. Son días de ver llegar un giro hacia el otoño que parece que no terminará de llegar hasta estos días.

Por lo que, quizás deberemos estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar marcando un antes y un después. Un cambio de tendencia que, de momento, no nos aleja de esas temperaturas por encima de lo que sería habitual.

Estamos viviendo uno de los veranos más calurosos de los últimos tiempos y lo estamos haciendo a toda velocidad. Con la mirada puesta a un cambio que puede ser incluso histórico en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET confirma lo que llega a Andalucía estos días

Estos días estaremos pendientes de algunos elementos que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que marcarán estos días.

Tal y como nos explican en su página web estos expertos: «Cielos con intervalos nubosos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso; máximas en descenso en el extremo oriental, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Vientos flojos de componente oeste, ocasionalmente moderados. Poniente moderado en el litoral mediterráneo, amainando al final del día».

Para el resto de España la situación puede ser igual de diferente: «Un frente atlántico afectará al tercio norte peninsular con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en Galicia que se extenderán de oeste a este, afectando de forma ocasional al Cantábrico, para reactivarse nuevamente en el Pirineo. Asimismo en el este de Cataluña y en Baleares se mantendrá la inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos acompañados de tormenta que es probable lleguen a fuertes, incluso localmente muy fuertes y con granizo en zonas de las islas así como a primeras horas en litorales de Cataluña, donde tenderán a cesar y a abrirse cada vez más claros a excepción de en Girona con chubascos y tormentas que podrían ser fuertes durante la tarde. En el resto de la Península se prevé un tiempo estable, con cielos nubosos en el resto de la mitad norte, abundante nubosidad alta en la sur y tendencia a despejar. En Canarias, cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y poco nubosos en el sur. Probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en interiores del Levante y del Cantábrico».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en litorales del sureste peninsular, con aumentos en el resto de la Península. Podrían superarse localmente los 35 grados en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el extremo noroeste peninsular descendiendo en el resto de la Península y en Baleares.

No bajarán de 20 grados en el área mediterránea. No se esperan cambios térmicos en Canarias. Predominarán los vientos de componente oeste en la Península, en general moderados en el Estrecho, Alborán y mitad norte, y flojos en la sur, con probables intervalos de fuerte y alguna racha muy fuerte en el Cantábrico. Tramontana moderada en Ampurdán y Baleares tendiendo a amainar y a rolar a sur, y tendencia a arreciar también los vientos del sur moderados en el resto del Levante. En Canarias, alisios con intervalos de fuerte en zonas expuestas».