Así queda la fase liga de la Champions League

La fase liga de la Champions League 25/26 ya ha quedado sorteada esta tarde en Mónaco y todos los equipos ya saben los ocho partidos que disputarán durante esta primera fase. Cuatro en casa y cuatro fuera. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal ya conocen sus rivales. Pero hay muchos más partidos interesantes con el Bayern de Múnich, el PSG, el Chelsea, el Arsenal o el Liverpool metidos en la faena.

El PSG, por ejemplo, se medirá al Bayern de Múnich, al Barcelona o al Tottenham, repitiendo la final de la Supercopa de Europa. El City de Guardiola tendrá que medirse a Real Madrid y Villarreal, también a Leverkusen o Dortmund.

También tendrá grandes partidos el Bayern de Múnich contra Chelsea, PSG o Arsenal. Y el Liverpool tendrá que recibir en Anfield a Atlético de Madrid y Real Madrid. Y su visita más complicada será el Inter. Grandes partidos europeos que se vivirán en esta nueva edición de la Champions. Consulta en OKDIARIO todos los duelos que se disputarán en la fase liga de esta edición en la 25/26.

Rivales de los equipos españoles

El FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Villarreal CF conocen ya sus ocho rivales de la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026, tras el sorteo celebrado este jueves en Mónaco.

El conjunto blaugrana tendrá como principales escollos al actual campeón de Europa, el PSG francés, y al campeón del Mundial de Clubes, el Chelsea inglés, mientras que el madridista, tendrá que lidiar con el Manchester City y el Liverpool ingleses, además de la Juventus italiana y el Benfica portugués.

Por su parte, el Atlético de Madrid tampoco ha tenido mucha suerte al tener que enfrentarse al Inter de Milán italiano, el Liverpool y el Arsenal FC inglés, el Athletic Club, en su regreso a la máxima competición continental, tendrá rivales de entidad como el PSG y el conjunto ‘gunner’, y el Villarreal CF lidiará principalmente con el City.

Así queda la fase liga de la Champions