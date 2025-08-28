¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Lista completa de invitados desde el 28 de agosto al 1 de septiembre

No es ningún secreto que Pasapalabra, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en uno de los concursos más seguidos y que más éxito cosecha en nuestro país. Es más que evidente que Roberto Leal y su equipo hacen un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores de Antena 3. Pero no todo queda ahí, puesto que, tarde tras tarde, Rosa Rodríguez y Manu Pascual continúan superándose, para tratar de hacerse con el bote del programa o, al menos, acumular la mayor cantidad de dinero posible durante su paso por Pasapalabra. Para ello, y con el fin de conseguir sumar segundos a su marcador de cara al Rosco, cuentan con cuatro invitados de lujo. Estos son los invitados famosos de los días 28 y 29 de agosto, así como 1 de septiembre.

Nacho Guerreros

Este actor es, indudablemente, uno de los rostros más conocidos de exitosas producciones como son Aquí no hay quien viva o, incluso, La que se avecina. De hecho, esta última serie lleva a sus espaldas nada más y nada menos que 16 temporadas. ¡Una auténtica barbaridad! Además de su trabajo en la ficción desarrollada en Contubernio 49, Nacho lo compagina con numerosos proyectos en el teatro.

Melani Olivares

Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las actrices más reconocidas de nuestro país. Entre otras cuestiones, por haber dado vida a Paz en la serie Aída. Hace tan sólo unos meses, confirmó su participación en Aída y vuelta: la película, el proyecto de Paco León con el que Melani ha tenido la oportunidad de reencontrarse con grandes compañeros, como son Eduardo Casanova y Carmen Machi, entre otros.

Rubén Cortada

El actor marcó un antes y un después en su trayectoria al dar vida a Faruq en El Príncipe y, desde entonces, no ha dejado su gran pasión, que es el mundo de la interpretación. Desde entonces, ha formado parte de otras tantas y exitosas producciones como son Ella es tu padre, Olmos y Robles o, incluso, Lo que escondían sus ojos. No podemos dejar de mencionar Operación Barrio Inglés, ficción en la que fue protagonista.

María Parrado

La gaditana se dio a conocer durante su participación en la primera edición de La Voz Kids, donde consiguió alzarse con la victoria. Desde entonces, la cantante ha sacado a la luz numerosos trabajos discográficos, pero también ha colaborado con excepcionales artistas como es el caso de Antonio José. Pero no todo queda ahí, ya que también tuvo la oportunidad de poner voz a las canciones de Vaiana en España.