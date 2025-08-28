Mercadona te soluciona las cenas de septiembre: el nuevo plato preparado que es sano y se hace en 3 minutos

Septiembre está a la vuelta de la esquina, pero da la sensación, de que al ser el primer mes tras las vacaciones, parece que siempre nos pilla un poco de sorpresa. La vuelta al trabajo, la vuelta al cole, los horarios que se ajustan y esa sensación de que el día no da para más. Y claro, llega la hora de cenar y es posible que no sepamos qué preparar. ¿Te ha pasado abrir la nevera, quedarte mirando y pensar «no tengo ganas de cocinar nada»? Seguro que sí. Por suerte Mercadona tiene algo que resuelve todas las cenas. Un plato preparado que está buenísimo y que además es saludable.

Cuando se trata de cenar sin tener muchas ganas de ponernos a cocinar, siempre acabamos eligiendo lo fácil, como una pizza o un bocadillo, pero lo cierto es que esto no es siempre lo más recomendable y más si tras las vacaciones queremos comenzar a cuidar de nuevo la alimentación. La buena noticia es que cada vez hay más soluciones que ahorran tiempo sin renunciar a comer bien y una de ellas está en Mercadona. Su nuevo Arroz de verduras Hacendado es justo ese tipo de plato pensado para las cenas: rápido, sabroso y sin complicaciones. Lo metes al microondas, esperas tres minutos y ya lo tienes listo. Así de sencillo.

El mejor plato de Mercadona para las cenas

Lo mejor de este plato no es sólo el sabor, sino lo rápido que se prepara. La bandeja, de 280 gramos, viene lista para calentar en el microondas. Lo único que tienes que hacer es pinchar un poco el papel film que lo cubre, lo metes dentro, y en apenas dos minutos y medio está listo. Después sólo hay que retirar la tapa y remover. No hay que añadir ni aceite, ni sal, ni nada. Ya viene con el aliño justo, lo que se agradece cuando uno llega a casa cansado y no quiere complicaciones.

Es, por tanto, una opción muy práctica para esas noches en las que apetece una de esas cenas caseras pero no hay tiempo ni ganas de cocinar. Lo pones a calentar, te vas preparando la mesa y cuando te quieres dar cuenta ya está hecho. Incluso puede sacarte de un apuro en la oficina si tienes un microondas a mano.

Información nutricional y precio

A nivel nutricional, el Arroz de verduras Hacendado es bastante equilibrado. Una ración completa, es decir, la bandeja entera, aporta unas 343 kilocalorías. Contiene principalmente hidratos de carbono (45 gramos), así como fibra (9 gramos) y grasas (12 gramos) en una proporción razonable. Sin duda, una alternativa que es mucho más ligera frente a otros platos preparados que llevan salsa o están fritos.

Además, al ser un arroz de verduras, es perfecto para una dieta vegetariana o simplemente para quienes desean reducir el consumo de proteína animal en la cena. Eso sí, puede contener trazas de lácteos, algo que conviene tener en cuenta en caso de intolerancias. El uso de aceite de girasol y especias naturales le da un punto de sabor que evita tener que añadir condimentos extra.

En cuanto al precio, hablamos de 3,80 euros por la bandeja de 280 gramos. Si lo comparamos con pedir comida a domicilio o con otros platos preparados, resulta bastante económico. Además, al ser una ración pensada para una persona, puede ser la solución perfecta para quienes viven solos o no quieren cocinar cantidades grandes por la noche.

Mercadona ha sabido dar con la tecla. Este lanzamiento se ajusta muy bien a lo que muchos clientes buscan: recetas sencillas, que se preparen en minutos y que no resulten pesadas para la noche. No es casualidad que cada vez haya más opciones de este tipo en sus lineales, porque la demanda es clara.

Cómo combinarlo para una cena completa

Aunque el plato en sí es suficiente para una cena ligera, se puede acompañar fácilmente para hacerlo más completo. Por ejemplo, puedes hacer una ensalada fresca de tomate y pepino, que además te aportará un extra de vitaminas y frescor. Y si se desea añadir algo de proteína, basta con preparar un huevo frito o un poco de pollo a la plancha. Otra idea es acompañarlo con un gazpacho, sobre todo mientras dure el calor de septiembre.

En definitiva, este arroz de verduras no pretende ser una receta gourmet ni competir con una paella casera. Lo que ofrece es algo mucho más útil: una solución rápida, saludable y lista en apenas dos minutos. Y eso, en el día a día de septiembre, cuando las agendas vuelve a estar y la energía escasea, puede marcar la diferencia.

Mercadona vuelve a demostrar con este arroz que entiende las necesidades reales de sus clientes. No todo el mundo tiene tiempo ni ganas de cocinar cada noche, pero eso no significa que tengamos que comer mal. Este tipo de propuestas ayudan a mantener el equilibrio entre practicidad y alimentación consciente. Entonces, ¿a qué esperas para probarlo?.