España tiene su propio puente de Manhattan y casi nadie lo conoce: es una maravilla

Entre el glamour de Puerto Banús y el paseo marítimo de Marbella, se encuentra una de las estructuras más singulares de la Costa del Sol. Se trata del conocido como «puente de Manhattan», un viaducto que cruza el río Verde y que nada tiene que envidiar al estilo industrial neoyorquino que evoca su diseño.

Inaugurada en 2010, esta pasarela peatonal de 70 metros de longitud conecta los dos grandes paseos marítimos del municipio malagueño: el de Marbella y el de Puerto Banús. Hasta su construcción, ambos puntos estaban separados por la desembocadura del río Verde, lo que obligaba a dar un rodeo en coche o caminar por la arena de la playa para cruzar de un lado a otro.

El ‘puente de Manhattan’ en Marbella

El Ayuntamiento de Marbella impulsó la construcción de la pasarela para dar continuidad al paseo marítimo como parte de un proyecto de mejora del litoral, que buscaba ofrecer un recorrido continuo de varios kilómetros a orillas del Mediterráneo.

El resultado fue una estructura de madera laminada y acero, con un solo vano de 70 metros y una anchura de 3,5. Su estética, inspirada en los puentes industriales del siglo XX, aporta un aire cosmopolita al entorno costero. El diseño evoca el espíritu de los viaductos neoyorquinos con sus vigas metálicas, entramados diagonales y aspecto robusto, razón por la cual se ha ganado el sobrenombre de «puente de Manhattan».

«Queríamos una pasarela que no solo uniera dos puntos, sino que se convirtiera en un pequeño icono visual», explicaron entonces desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento. Y lo lograron, ya que esta pasarela ofrece una de las mejores panorámicas del litoral occidental del municipio. Desde el centro de la pasarela se puede ver, hacia el este, el perfil de la ciudad, con la montaña de La Concha como telón de fondo; hacia el oeste, la inconfundible silueta de los edificios de Puerto Banús.

Un proyecto clave para la cohesión urbana

Antes de 2010, el río Verde actuaba como una frontera natural entre Marbella y Puerto Banús. Con la pasarela, el flujo de peatones entre ambos puntos aumentó en más de un 70 % durante el primer año. «Fue una obra pequeña en apariencia, pero de gran impacto urban. Marbella necesitaba unir sus dos paseos para consolidarse como una ciudad de litoral continuo».

Hoy en día, el «puente de Manhattan» ha sido, en más de una ocasión, escenario de actividades deportivas y culturales organizadas por el Ayuntamiento o asociaciones locales. En eventos como la «Noche en Blanco» o la «Marbella 4 Days Walking». la pasarela se ilumina con luces LED Además, se ha utilizado para sesiones de fotografía y vídeos promocionales. Su estética industrial contrasta con el entorno natural y costero, creando una imagen moderna y sofisticada. «Pocos lugares ofrecen una combinación tan fotogénica. Tiene algo de puente americano, pero con la luz del Mediterráneo».

Si bien es cierto que no tiene el tamaño ni la fama del puente de Brooklyn, comparte con él la capacidad de conectar «dos mundos» y generar identidad. 15 años después de su inauguración, el «puente de Manhattan» marbellí, aunque no aparezca en los folletos turísticos, es un pequeño homenaje andaluz a la arquitectura urbana más universal.