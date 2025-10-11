El modelo y cantante afincado en Mallorca Fede Dorcaz fue asesinado de un disparo mortal al cuello

El modelo y cantante argentino, afincado en Mallorca durante años, Fede Dorcaz, de tan solo 29 años, fue asesinado y abatido a tiros mientras conducía su camioneta de lujo por Periférico, una de las avenidas más transitadas. A medida que avanza la investigación, todo apunta a que, según las primeras informaciones, dos motocicletas siguieron durante varios metros al artista antes de acercarse y abrir fuego sin piedad. Un disparo certero en el cuello habría acabado con su vida de forma instantánea.

El prestigioso periodista mexicano Carlos Jiménez, especializado en sucesos, difundió las imágenes de los presuntos asesinos, dos hombres con sudaderas de colores vivos y gorros, que viajaban en una motocicleta azul y amarilla. En otra imagen se observa una segunda moto, de color verde, en la que supuestamente iban otros dos cómplices.

«Le dieron un balazo cuando iba por Periférico y huyeron en estas motos», escribió Jiménez en sus redes sociales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que los agresores interceptaron al vehículo de Dorcaz cuando este intentaba incorporarse a los carriles laterales. Todo apunta, según fuentes policiales, a que se trató de un ataque directo y premeditado. Las autoridades policiales del país continúan analizando las grabaciones de seguridad en busca de los responsables.

La muerte de Fede Dorcaz ha conmocionado al mundo del espectáculo: el joven artista estaba a punto de incorporarse al reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Una promesa truncada. Una vida arrebatada. El misterio de quién quiso silenciar al modelo argentino sigue sin respuesta.

Fede Dorcaz nació en Mar del Plata, Argentina, y llegó a la isla siendo un adolescente. En la capital balear comenzó su carrera como modelo, llegando a trabajar con reconocidas firmas internacionales. Su talento y presencia lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más solicitados del mundo de la moda, siendo imagen del diseñador Giorgio Armani durante tres años. Deportista y amante del fútbol militó durante años en las filas del San Francisco.