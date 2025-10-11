El modelo y cantante afincado en Mallorca, Fede Dorcaz, muere tiroteado en la Ciudad de México

El modelo y cantante Fede Dorcaz, de 29 años y nacionalidad argentina, murió este viernes 10 de octubre en la Ciudad de México tras ser tiroteado durante un presunto intento de asalto. El joven artista, aterrizó en Mallorca con 14 años. Ahora, se encontraba preparando su participación en el programa televisivo Las Estrellas Bailan en Hoy, junto a su pareja y novia, Mariana Ávila.

La noticia causó profunda conmoción en el mundo del espectáculo mexicano y entre sus compañeros del programa. La producción de Hoy expresó su pesar por la pérdida de un artista querido, entusiasta y lleno de proyectos.

Fede Dorcaz nació en Mar del Plata, Argentina, y llegó a la isla siendo un adolescente. En la capital balear comenzó su carrera como modelo, llegando a trabajar con reconocidas firmas internacionales. Su talento y presencia lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más solicitados del mundo de la moda, siendo imagen del diseñador Giorgio Armani durante tres años. Deportista y amante de fútbol militó durante años en las filas del San Francisco.

Con el tiempo, decidió centrarse en su verdadera pasión: la música. Lanzó el sencillo titulado Tú, con el que iniciaba una nueva etapa artística.

El violento suceso que acabó con su vida se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas. Su muerte deja un profundo vacío entre familiares, amigos y seguidores que admiraban su carisma y trayectoria.

Se sospecha que fue abatido a tiros por tres ladrones en una carretera en Ciudad de México cuando le intentaron robar y él trató de huir.