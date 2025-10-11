Amantes del caramelo: este café de Mercadona es de los mejores que he probado y parece de cafetería de lujo

Hay placeres sencillos que pueden llegar a transformar una mañana cualquiera en un momento especial, y uno de ellos, para muchos, es una buena taza de café. Pero no cualquier café: uno que tenga cuerpo, aroma y ese toque dulce que nos hace disfrutar desde el primer sorbo. Y si además viene con un sabor a caramelo que no empalaga y que huele a cafetería de las buenas, entonces estamos hablando de una joya escondida. Y sí, esa joya la tiene Mercadona con nuevo café en formato cápsula que ya se ha hecho viral en las redes sociales.

Las cápsulas de café sabor Caramel de Hacendado es el nuevo café que arrasa en Mercadona. Estas cápsulas no sólo están pensadas para los más golosos, sino también para quienes valoran un café equilibrado y aromático. Compatible con máquinas Nespresso, este café ha conseguido sorprender incluso a los más exigentes, ya que tiene un sabor que te recordará rápidamente a las propuestas que tanto nos seducen cuando vamos a una cafetería de moda . Pero aquí, no tienes la necesidad de salir de casa y además el coste es de lo más económico. Puede parecer exagerado decir que es de los mejores cafés que he probado, pero lo cierto es que este producto tiene algo que engancha. El equilibrio entre el amargor del café y la dulzura del caramelo es sencillamente perfecto. No es sólo un café saborizado: es un café que logra transportarte, que huele a tostado, a golosina elegante, y que no necesita azúcar extra para disfrutarse. Todo eso, por 2,40 euros la caja de 10 cápsulas. ¿Se puede pedir más?

Amantes del caramelo: este café de Mercadona es de los mejores

Lo primero que llama la atención de estas cápsulas es el aroma. En cuanto el café empieza a caer en la taza, se esparce un olor intenso y envolvente a caramelo tostado que recuerda a los típicos bombones de toffee o a unas galletas caramelizadas del tipo Lotus. No es un aroma que resulte artificial ni empalagoso: tiene una calidez que nos invita a degustarlo sin prisas y a que las mañanas comiencen de una forma realmente especial. Además, el hecho de que venga en cápsulas de aluminio ayuda a conservar esa intensidad, protegiendo los matices del tueste natural y la calidad del grano.

Cada cápsula contiene 5 gramos de café molido aromatizado, y la recomendación es preparar una bebida de 110 ml por cápsula. En esa proporción, el café no pierde fuerza, y el toque de caramelo se integra de forma muy sutil pero reconocible. Es decir, no estás tomando un postre líquido sin más, sino un café con cuerpo y sabor, pero que tiene un giro dulce que lo hace ideal para empezar el día, pero sobre todo para media tarde o como colofón después de una comida.

Calidad suiza, precio español

Uno de los detalles que marcan la diferencia en este producto es su fabricación. Está hecho en Suiza por Delica AG, una empresa reconocida por su experiencia en café, productos dulces y postres, lo que ya nos da una pista sobre el mimo con el que está elaborado. Además, el producto está envasado en atmósfera protectora, lo que garantiza frescura hasta el último día. Todo esto se traduce en una taza que no tiene nada que envidiar a la de una cafetería de especialidad. Y todo esto, repetimos, por sólo 2,40 euros los 50 gramos.

A nivel nutricional, estas cápsulas apenas aportan calorías (4 kcal por 100 ml) y no contienen azúcares añadidos ni grasas, lo que las convierte en una opción perfecta si estás cuidando tu dieta pero no quieres renunciar al placer de un café sabroso. Además, al no necesitar endulzarlo, estás reduciendo el consumo de azúcar casi sin darte cuenta, y eso siempre es un punto a favor.

¿Vale la pena probarlo?

Si eres fan del café con un toque dulce, pero huyes de los sabores artificiales o de esos cafés que más parecen jarabe, este de Mercadona te va a sorprender. No es sólo un producto más de supermercado: es una pequeña delicia que se cuela en tu rutina para hacerla más amable. Lo he probado tanto solo como con un chorrito de leche caliente, y en ambas versiones es igual de disfrutable. Incluso como base para un café con hielo funciona de maravilla.

En definitiva, este café sabor Caramel de Hacendado es una de esas compras que parecen pequeñas, pero que acaban haciéndose un hueco fijo en la despensa. Por calidad, por sabor, por practicidad y por precio, es difícil encontrar algo que compita con él. Así que si aún no lo has probado, ya tienes excusa para darte un capricho. Y si ya lo conoces, probablemente estés asintiendo con una sonrisa.