Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, ha solicitado este sábado la intervención de la UME en Los Alcázares por las intensas lluvias de esta madrugada derivadas de la dana Alice. El Gobierno regional ha pedido el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias ante el peligro de desbordamientos de las ramblas, después de que el Cecop elevara el nivel de alerta 2 del Plan de Inundaciones (Inunmur).

La tormenta Alice golpea por tercer día consecutivo a la comunidad murciana, donde las localidades más afectadas son las de Campo de Cartagena, San Javier, Torre Pacheco, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, donde se han registrado inundaciones. De hecho, a última hora de la noche López Miras pidió a los vecinos de San Javier que evitaran bajar a los sótanos, arrasados por el agua y por la saturación del canal del Trasvase. También se llevó a cabo el desalojo de varios puntos de la costa de Cartagena.

En San Javier se han registrado 70 litros/m² en menos de una hora, con un acumulado de 150 litros en 12 horas, y se ha desbordado el canal del Postrasvase. La Dirección General de Emergencias avisó a la población del riesgo mediante el sistema Es-Alert, especialmente por la amenaza detectada en las ramblas de Cobatillas, El Albujón y La Maraña, en la que hasta 30.000 litros de agua por segundo discurrieron hacia el Mar Menor.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha instado a «permanecer en altura en las viviendas ante la llegada de aportes de agua desde zonas altas del municipio», y el primer edil pidió que se tomaran «medidas de autoprotección en viviendas y comercios».

En lo que respecta a Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo informó del despliegue de 20 efectivos de Bomberos durante la madrugada y de la operatividad de los servicios sociales.

Al parecer, según han indicado alcaldes de la zona y el propio López Miras a primera hora de este sábado, los caudales de San Javier parecen mostrar una tendencia a la moderación, y ahora es Los Alcázares el municipio que preocupa en la Región.

Allí se ha desplegado ya un dispositivo de 27 efectivos y 18 máquinas para ejecutar tareas de limpieza de arrastres, encharcamientos y desagüe, según ha informado el jefe del Ejecutivo regional.

López Miras ha pedido a los murcianos de los municipios del entorno del Mar Menor que permanezcan en sus domicilios y ha reunido a los miembros del Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de San Javier para evaluar la situación.