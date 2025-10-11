López Miras pide a la población de San Javier (Murcia) que «se ponga a salvo y no baje a sótanos»

La dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias de la Región de Murcia ha elevado al nivel 1 el plan Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones «como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas» por la dana Alice, que y «el desbordamiento de las ramblas costeras», especialmente del Campo de Cartagena.

Especialmente seria es la situación esta noche en San Javier (Murcia): la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles mensajes de Es-Alert a los vecinos al existir «riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas a su paso por el municipio» por la dana Alice.

La #danaalice al paso por San Javier y Pilar de la Horadada, el c.c. dos mares incomunicado pic.twitter.com/rVCn71p0sN — MpShockSpain🌿 (@Jaimemopi5) October 10, 2025

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, sigue desde el puesto de mando de San Javier la situación, junto al alcalde, José Miguel Luengo, y ha pedido a través de la redes a la población «que se ponga a salvo, que no baje a sótanos, y que evite desplazamientos y cruzar cauces de agua».

En San Javier, junto al alcalde @jmluengogallego, analizando la situación ante el riesgo de desbordamiento de ramblas y el canal del trasvase. Pedimos a la población que se ponga a salvo, que no baje a sótanos, y que evite desplazamientos y cruzar cauces de agua. Toda… pic.twitter.com/v5d06zOaA2 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) October 10, 2025

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, también ha pedido a los vecinos que se queden en sus casas al complicarse la situación con las lluvias torrenciales de las últimas horas, provocando el corte de calles y que el Mirador sea «intransitable» tras el desbordamiento del canal del trasvase.

«Las ramblas vienen cargadas de agua y en un par de horas veremos ese impacto en el municipio», ha explicado en un vídeo en ‘Facebook’.

Además, la dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los vecinos de Los Alcázares un mensaje a móviles a través del sistema ‘Es-Alert’ advirtiendo del «riesgo de desbordamiento» en las ramblas de Las Colonias y La Maraña, ambas en el citado municipio, y también la de El Albujón, que es la rambla más grande del Campo de Cartagena.

En el texto, Emergencias ha avisado a la población de que no deben cruzar «cauces de agua con su vehículo», extremar la precaución, evitar desplazamientos, no bajar a sótanos y, «en caso de inundación», subir a plantas altas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha señalado en redes sociales que el Gobierno autonómico ha enviado la alerta tras la inspección ocular de los técnicos de emergencias, donde se ha constatado el riesgo de desbordamiento. «Por favor, precaución y prudencia», ha indicado en ‘X’.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha pedido a todos sus vecinos que permanezcan en las zonas altas de sus viviendas ante la llegada de aportes de agua desde las partes altas del municipio. «Se recomienda extremar las medidas de autoprotección en vivienda y enseres, así como evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario», ha explicado

Cortan el tráfico en el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada (Alicante)

La Guardia Civil de Tráfico ha procedido a cortar el tráfico en los dos sentidos de circulación del túnel de la AP-7, a la altura de Pilar de la Horadada (Alicante), en el kilómetro 774, por «inundación de la calzada», según ha anunciado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado este viernes por la tarde de rojo a naranja el aviso por lluvias en el litoral sur de Alicante durante la dana Alice.

Respecto a la jornada del sábado, ha indicado que la zona «más afectada» será la provincia de Valencia y Castellón, sobre todo las zonas litorales, y también el litoral norte de Alicante. «En la zona del área de València mañana será el día más adverso del episodio», ha destacado.