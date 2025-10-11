Los vecinos impiden que un grupo de okupas equipados hasta los dientes entren en una vivienda de Valencia

Los okupas siguen campando a sus anchas por España y la lentitud de la justicia hace que la única solución posible parezca la colaboración vecinal para recuperar las viviendas.

Según ha informado El Debate, el municipio de Bétera, en la Comunidad Valenciana, ha vivido un nuevo caso de okupación. Todo ocurrió cuando un grupo de cuatro individuos intentó asaltar una casa deshabitada.

Los okupas iban equipados con herramientas, cerradura nueva y un plan para hacerse fuertes dentro de la vivienda. Con lo que no contaban era con que la rápida intervención de los vecinos frustraría su idea.

Los vecinos de Valencia frustran un intento de okupación en Bétera

Los hechos ocurrieron a plena luz del día cuando cuatro individuos se acercaron a una vivienda cuyos propietarios no residen habitualmente en ella. Habrían conseguido su objetivo si no fuera por la colaboración vecinal.

Después del intento de okupación, la Policía encontró entre sus pertenencias un taladro, un destornillador, un martillo, una llave inglesa, un cuchillo y una cerradura nueva con su correspondiente juego de llaves. Es decir, todo el material necesario para forzar la entrada y sustituir la cerradura original.

La suerte fue que en un pueblo como Bétera la mayoría de los vecinos se conocen, por lo que la presencia de unos desconocidos merodeando una casa vacía no pasó desapercibida.

Al detectar movimientos sospechosos, varios residentes dieron la voz de alarma y avisaron a la Policía Local. Los agentes llegaron en cuestión de minutos y sorprendieron a los okupas in fraganti, con las herramientas en la mano.

La propia Policía Local de Bétera explicó que cuando llegaron los okupas ya estaban comenzando el proceso para entrar en la casa. Unido a las herramientas que encontraron, tienen claro que su objetivo era quedarse en la vivienda.

La colaboración vecinal es fundamental para acabar con los okupas en España

Las autoridades locales han destacado el papel fundamental de los vecinos para impedir que la okupación se consumara. «Sin su rápida intervención, probablemente la vivienda habría sido okupada», reconocieron fuentes policiales.

Por desgracia este episodio no es un hecho aislado. En los últimos meses se han producido varios intentos similares por toda la Comunidad Valenciana. La buena noticia es que la colaboración de los vecinos sigue demostrando su eficacia frente a los okupas.

En los últimos años el número de okupaciones se ha reducido, pero sólo en la provincia de Valencia se producen más de 200 denuncias por okupación ilegal. Es decir, el problema sigue latente.

Nuevas medidas para frenar a los okupas en la Comunidad Valenciana

Durante 2025 se han producido intentos de okupación muy llamativos en la Comunidad Valenciana. Por ejemplo, unos okupas se instalaron en la antigua vivienda de Antonio Machado.

Sin embargo, hay que destacar que algunas de las medidas tomadas en Valencia contra la okupación están funcionando, ya que hay menos casos que en años anteriores.

Más allá del apoyo entre vecinos y las medidas preventivas, un aspecto fundamental para poner freno a los okupas es la capacidad de las instituciones para agilizar los procesos de desalojo.