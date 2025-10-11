España estrena el número 1 del ránking FIFA

España estrenará ante Georgia, en el estadio Martínez Valero de Elche, su condición de mejor selección del mundo. En la última actualización del ránking FIFA, realizada en septiembre, la selección española recuperó el primer puesto, superando a Argentina, vigente campeona del mundo. No lideraba esta clasificación desde junio de 2014. En aquel entonces, bajo la dirección de Vicente del Bosque, España llegó como número uno al Mundial de Brasil, pero fue eliminada en la fase de grupos. Han pasado 11 años, y ahora, con Luis de la Fuente al mando y como campeona de Europa, la Roja vuelve a lo más alto. Francia ocupa actualmente el segundo lugar.

Luis de la Fuente asumió el cargo de seleccionador nacional en diciembre de 2022, pocos días después del duro golpe que supuso la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar a manos de Marruecos. En ese momento, España ocupaba el séptimo puesto en el ránking FIFA, aunque en la actualización del 22 de diciembre cayó al décimo lugar.

En su primer año al frente del equipo, De la Fuente logró conquistar un título: la Liga de Naciones 2023, disputada en los Países Bajos. Ese éxito permitió a España cerrar el año en la octava posición del ránking. Aunque era una mejora, desde la Real Federación Española de Fútbol aspiraban a más.

El impulso de la Eurocopa

El gran salto llegó tras la actualización del ranking de noviembre de 2024, la primera posterior a la Eurocopa de Alemania, torneo en el que España se proclamó campeona con un rendimiento impecable: ganó todos sus partidos y venció a todas las selecciones europeas campeonas del mundo. Aquella hazaña elevó a la selección al tercer puesto, solo por detrás de Argentina y Francia.

Finalmente, tras disputar una nueva final de la Liga de Naciones en el verano de 2025 —que España perdió en la tanda de penaltis ante Portugal—, el combinado nacional logró alcanzar el primer puesto del ránking FIFA, consolidando su regreso a la élite del fútbol internacional.

No se alcanzaba esa posición desde junio de 2014, cuando el equipo dirigido por Del Bosque la ocupaba tras una era dorada con la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012. Aquella etapa gloriosa terminó abruptamente con la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Brasil. Desde entonces, la cima mundial había quedado fuera de alcance… hasta ahora.