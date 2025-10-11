Europa ha registrado por fin una subida anual 0 en el precio del alquiler, tras una primera mitad del año de incrementos mínimos. Sin embargo, la situación del arrendamiento en España queda muy lejos de este hito que se ha logrado en Europa, ya que el precio del alquiler en nuestro país ha crecido un 10,9% interanual en septiembre de 2025.

De esta forma, a cierre del mes de septiembre de 2025, arrendar una vivienda en España tenía un coste de 14,5 euros por metro cuadrado.

«Desde principios de año, hemos ido observando que el aumento de los precios del alquiler en Europa ha sido menos pronunciado, hasta llegar ahora por fin a la tan esperada estabilización», afirma Antonio Intini, CEO de HousingAnywhere.

Alquiler de estudios, habitaciones y apartamentos

En cuanto a los estudios, durante el tercer trimestre del año, en España fueron el tipo de alojamiento que mayores subidas del precio del alquiler experimentaron. Barcelona registró un incremento del 4,5%, al igual que Madrid. Alquilar un estudio amueblado cuesta 1.150 euros en ambas localidades.

Mientras que el precio de los estudios subió un 10% en Valencia, donde los alquileres ya rondan los 990 euros. Junto a Bruselas (10%), Valencia es la segunda ciudad europea con mayor aumento en el alquiler de los estudios, después de Róterdam (26,1%), según el Índice internacional de alquileres por ciudad del tercer trimestre de 2025 de HousingAnywhere.

Por otro lado, durante el tercer trimestre de 2025, el precio del alquiler de las habitaciones registró un incremento del 6,3% en Valencia, situándose como la tercera ciudad europea con mayor subida, tan sólo por detrás de Bruselas (7,9%) y Róterdam (6,7%). Madrid, aunque de forma más moderada, también mostró un incremento del 3,3%. Mientras, Barcelona se mantuvo en línea con la media europea, registrando una bajada del 2,5%. Actualmente, alquilar una habitación en la Ciudad Condal cuesta de media 650 €, en Madrid 620 € y en Valencia 425 €.

Respecto al precio del alquiler para apartamentos, la tendencia es similar. Valencia revela también un aumento del 4,7% para este tipo de alojamiento. Por su parte, la capital española refleja una subida del 1,2% y Barcelona un ligero descenso del 2,3%.

Por tanto, los precios de mercado del alquiler español continúan siendo elevados en la mayoría de las ciudades. Así, alquilar un apartamento en Barcelona supone un desembolso de 1.600 €, en Madrid 1.669 € y, en Valencia 1.570 €, cifras que generan preocupación entre la población más joven.

Como consecuencia, de acuerdo con la última encuesta de HousingAnywhere, el 36,6% de los jóvenes en España manifiesta sentirse estresado ante la posibilidad de no poder afrontar el pago mensual del alquiler.