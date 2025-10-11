RTVE ha dado un nuevo contrato a Glop a Glop Planet, nombre de la antigua Lavinia, productora cercana históricamente al PSC de Salvador Illa, presidente de la Generalitat catalana. La cadena pública, que preside José Pablo López desde diciembre del año pasado, ha contratado por 1,13 millones de euros a esta productora para emitir en España la adaptación del programa Ordena tu casa, original de la BBC inglesa.

Con esta nueva adjudicación, el conglomerado de productoras que forman parte de Lavinia, en las que se incluye Glop a Glop Planet y Goroka Contents, entre otras, suma ya este año contratos de RTVE por valor de más de 4,5 millones de euros. La matriz que engloba a todas estas productoras es Colorado Zone.

Además de este nuevo programa, las productoras del grupo afín al PSOE tienen ya en antena otros dos espacios. Glop a Glop Planet tiene también L’Altaveu, que este año 2025 ha recibido de momento 2,8 millones de euros de RTVE. Se trata de un espacio de entretenimiento en catalán que se emite diariamente a partir de las 17.15 horas y que presenta Danae Boronat.

Mientras, Goroka Contents, otra productora del Grupo Lavinia, tiene en la cadena pública el programa Página Dos, sobre la actualidad del mundo literario. Este espacio ha costado de momento este año 602.000 euros a RTVE.

En total, la productora históricamente afín al PSOE acumula 4,6 millones de euros en contratos con RTVE en lo que va de año. La cifra se ha disparado este año, ya que en 2024 se embolsó de la cadena pública 1,8 millones en el conjunto del año. Glop a Glop facturó 1,6 millones y Goroka, 236.000 euros por Página Dos.

Si contabilizamos los contratos conseguidos por este grupo de productoras desde 2020 en RTVE, la cifra se eleva a 24,1 millones de euros. De momento, el mejor año fue en 2023, año electoral, cuando rozó los 18 millones entre las dos productoras.

La vinculación entre el Grupo Lavinia y los socialistas es clara y no la discute nadie. Se ha hecho patente tanto en los contratos recibidos por la compañía de instituciones dirigidas por el PSOE y el PSC, como por los perfiles de algunos directivos.

Un caso claro es el de Lluís Garriga, que fue director adjunto del Grupo Lavinia y cuya trayectoria ha incluido destacados puestos en las filas del partido de Pedro Sánchez y del PSC, como publicó este diario. También gestionaron la publicidad del famoso Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno entre 2004 y 2011.

Esta productora ha conseguido también contratos de TV3, la televisión pública de Cataluña, con Salvador Illa como presidente. A comienzos del año, la corporación catalana de medios de comunicación dio 499.000 euros a Glop a Glop para hacer un documental sobre la organización Open Arms, que se dedica a rescatar inmigrantes del mar y que ha sido polémica en varias ocasiones.

La productora afín al PSOE participará con sus programas en el canal en catalán que va a estrenar TVE, 2Cat. El segundo canal tradicional de TVE será en catalán salvo algunos programas de la actual parrilla que se mantendrán de momento, como Saber y Ganar, Cifras y Letras y Malas Lenguas. La transformación de este canal forma parte de los acuerdos de Sánchez con Junts para conseguir su apoyo en el Congreso de los Diputados.