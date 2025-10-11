Qué centros comerciales abren el 12 de octubre y cuál es su horario por comunidad autónoma

El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Se trata de un festivo nacional en el calendario laboral, pero este 2025 cae en domingo, algo que no ocurría desde 2014. En este contexto, es de especial interés conocer cuáles son los centros comerciales que estarán abiertos el 12 de octubre en ciudades como Madrid o Sevilla, entre otros.

En la actualidad, la jornada combina actos oficiales, militares y eventos culturales. Madrid celebra el desfile de la Fiesta Nacional de España, en el que participan efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, con vehículos terrestres y aeronaves. Los actos comienzan con la llegada de SS.MM. los Reyes, honores militares, salto de paracaidistas y el izado de la Bandera Nacional, recordando a los caídos por la Patria. Tras el homenaje, tiene lugar el desfile aéreo y terrestre. El recorrido se desarrolla por el Paseo del Prado y Paseo de Recoletos, desde el Jardín Botánico hasta la Plaza de Colón.

Centros comerciales que abren sus puertas el 12 de octubre

«El número mínimo de domingos y festivos en los que los comercios podrán permanecer abiertos al público será de dieciséis. No obstante, las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda limitar por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada.

Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o día festivo en que ejerza su actividad. La determinación de los domingos o días festivos en los que podrán permanecer abiertos al público los comercios, con el mínimo anual antes señalado, corresponderá a cada Comunidad Autónoma para su respectivo ámbito territorial», determina el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Madrid

Arturo Soria Plaza: tiendas de 11:00 a 20:00 horas, restauración de 10:00 a 01:00 horas.

Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza: de 11:00 a 21:00 horas.

Centro Comercial Príncipe Pío: tiendas de 10:00 a 22:00 horas, restauración de 08:00 a 02:00 horas.

Gran Plaza 2, Las Rozas: de 10:00 a 22:00 horas.

Heron Diversia, Alcobendas: de 10:00 a 24:00 horas.

Intu Xanadú, Arroyomolinos: de 10:00 a 22:00 horas.

Islazul: de 10:00 a 22:00 horas.

La Gavia: de 10:00 a 22:00 horas.

La Vaguada: de 11:00 a 21:00 horas.

Las Rosas: de 10:00 a 22:00 horas.

Las Rozas Village: de 10:00 a 21:00 horas.

Oasiz Madrid, Torrejón de Ardoz: de 11:00 a 21:00 horas.

Plaza Río 2: de 10:00 a 22:00 horas.

Plenilunio (San Blas-Canillejas): de 10:00 a 22:00 horas.

Westfield Parquesur, Leganés: de 10:00 a 22:00 horas.

Sevilla

El Corte Inglés (Plaza del Duque): abrirá el 12 y 13 de octubre de 11:00 a 21:00 horas.

El Corte Inglés (Nervión): abrirá el 12 y 13 de octubre de 11:00 a 21:00 horas.

El Corte Inglés (Sevilla Este): cerrará el domingo 12 y abrirá el lunes 13 de 11:00 a 21:00 horas.

Lagoh: zona comercial cerrada el domingo 12 de octubre; abrirá el lunes 13 de 10:00 a 22:00 horas. Zona de restauración abierta durante todo el puente de 12:00 a 01:00 horas.

Los Arcos: cerrado el domingo 12 de octubre; tiendas abiertas el lunes 13 de 10:00 a 22:00 horas.

Nervión Plaza: abierto todos los días, incluidos los festivos del 12 y 13 de octubre. Supermercado: de 09:00 a 22:00 horas. Moda: de 12:00 a 20:00 horas. Restauración: de 09:00 a 01:00 horas.

Torre Sevilla: abierto el 12 y 13 de octubre. Zona comercial: de 10:00 a 22:00 horas. Restauración: de 08:30 a 00:00 horas. Gimnasio: de 09:00 a 15:00 horas.



Málaga

Centro Comercial Alameda: abierto el lunes 13 de octubre en su horario habitual.

Centro Comercial Larios: abierto el lunes 13 de octubre. Tiendas: de 10:00 a 22:00 horas. Supermercado: de 09:00 a 22:00 horas. Centro Comercial Rosaleda: operativo el lunes 13 de octubre de 10:00 a 22:00 horas, con amplia oferta comercial y de ocio.

Centro Comercial Vialia (María Zambrano): abierto el lunes 13 de octubre. Tiendas: de 10:00 a 22:00 horas. Restauración: hasta las 00:00 horas.

Málaga Plaza: cerrado el lunes 13 de octubre. Su horario habitual es de 10:00 a 21:30 horas.

Parque Comercial Málaga Nostrum: abierto el lunes 13 de octubre, tanto zona comercial como restauración.

Plaza Mayor: abierto el lunes 13 de octubre en su horario habitual.

Comunidad Valenciana

Aqua Multiespacio: abrirá el domingo con horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

Centro Comercial Arena: abrirá el domingo con horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

El Corte Inglés: abrirá el domingo con horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

El Saler: abrirá el domingo con horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

Nuevo Centro: abrirá el domingo con horario especial de 11:00 a 21:00 horas.

Zaragoza

Durante el puente del Pilar, los principales centros comerciales de Zaragoza (Puerto Venecia, GranCasa, Torre Outlet, El Corte Inglés, Los Porches del Audiorama y El Caracol) mantendrán cerradas sus tiendas el domingo 12 de octubre, festivo por el Día del Pilar. Sin embargo, las zonas de ocio y restauración de complejos como GranCasa o Los Porches permanecerán abiertas en su horario habitual, tanto el domingo como el lunes 13.

Según la normativa autonómica, pueden abrir el 12 de octubre únicamente los comercios con una superficie inferior a 300 metros cuadrados, siempre que no pertenezcan a grandes cadenas. Esta excepción incluye tiendas de conveniencia, gasolineras, comercios ubicados en estaciones de transporte, así como aquellos dedicados principalmente a la venta de prensa, libros, flores o alimentos preparados.