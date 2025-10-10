Macron sorprende y nombra de nuevo a Lecornu primer ministro sólo cuatro días después de su dimisión

El presidente Emmanuel Macron ha sorprendido al volver a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro, apenas cuatro días después de que éste presentara su renuncia. El movimiento evidencia el bloqueo político que vive el país y la falta de alternativas sólidas dentro del Elíseo.

Lecornu, uno de los colaboradores más fieles del presidente, ha aceptado «por deber» volver al cargo, tras fracasar los intentos de Macron de encontrar un sustituto capaz de lograr una mayoría estable en la Asamblea Nacional.

El presidente de Francia no ha logrado convencer a ninguna otra figura de peso para asumir el puesto en medio del creciente desgaste político del Gobierno, marcado por las tensiones sociales, la oposición de izquierdas y la presión de la ultraderecha de Marine Le Pen.

El presidente francés pretende ahora que Lecornu forme un nuevo gabinete en los próximos días y presente un proyecto de presupuesto ante un Parlamento profundamente dividido.

La decisión ha sido interpretada como un reconocimiento del fracaso político de Macron, que se ve forzado a depender de su antiguo primer ministro para evitar un vacío de poder.

Por ahora, sigue sin estar claro si Lecornu logrará formar un gobierno plenamente operativo, pero el nuevo primer ministro enfrenta una presión inmensa desde el primer día: debe presentar el presupuesto nacional para 2026 ante el Parlamento antes del lunes.

El anuncio, realizado este viernes por la noche, se producido después de una última ronda de consultas con los principales partidos políticos franceses, celebrada en el Palacio del Elíseo. A la cita acudieron los líderes de casi todas las formaciones, excepto los de la izquierda radical de Francia Insumisa (LFI) y la ultraderecha de Agrupación Nacional (RN).

«El encuentro debía ser un momento de responsabilidad colectiva», ha asegurado el Elíseo, que intenta proyectar una imagen de unidad en un contexto cada vez más fragmentado.

La reelección de Lecornu marca un momento clave en el mandato de Macron, que se extiende hasta 2027. Sin mayoría en la Asamblea Nacional y acosado por la presión de la oposición y las divisiones internas en su propio bloque, el presidente francés tiene cada vez menos margen de maniobra.

La crisis se desató a comienzos de semana, cuando Lecornu dimitió de forma abrupta el lunes, apenas unas horas después de haber anunciado su nuevo gabinete. Su renuncia sorpresa provocó un terremoto político y reavivó las exigencias de la oposición para que Macron renuncie o convoque elecciones anticipadas.

Ahora, aunque ha aceptado regresar "por responsabilidad", Lecornu encara un desafío inmediato: presentar el presupuesto nacional para 2026 ante el Parlamento antes del lunes.