Macron elige al conservador Sébastien Lecornu nuevo primer ministro de Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una decisión relámpago, ha nombrado este martes al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, de 39 años, nuevo primer ministro del Gobierno, en sustitución de François Bayrou, que cayó derrotado este lunes en la moción de confianza.

Poco conocido por los franceses, cauteloso y discreto, el nuevo primer ministro ha maniobrado con destreza, hasta el punto de convertirse en una pieza clave del sistema del presidente de la República, asegura Le Monde.

Lecornu era uno de los posibles candidatos que figuraba en las quinielas para ser nuevo primer ministro, el quinto del último año de Macron en la Presidencia de Francia. Militante de La République En Marche! (LREM) desde que dejó Los Republicanos (LR) en 2017, era hasta ahora el ministro de las Fuerzas Armadas.

Sébastien Lecornu, nuevo primer ministro de Francia, viene de la derecha. Fue candidato de la UMP en las elecciones municipales de Vernon en 2008, trabajó después con Bruno Le Maire en el Ministerio de Alimentación tras las elecciones regionales de Normandía en 2010.

Lecornu agradeció a Emmanuel Macron en sus redes «la confianza que ha depositado en mí» al nombrarlo para este cargo. También quiso reconocer al ex primer ministro François Bayrou «por la valentía que demostró al defender sus convicciones hasta el final

Le Président de la République m’a confié la tâche de construire un Gouvernement avec une direction claire : la défense de notre indépendance et de notre puissance, le service des Français et la stabilité politique et institutionnelle pour l’unité du pays. Je tiens à le… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025

«El presidente de la República me ha confiado la tarea de construir un gobierno con una dirección clara: la defensa de nuestra independencia y nuestro poder, el servicio del pueblo francés y la estabilidad política e institucional para la unidad del país», escribió.

Quién es Sébastien Lecornu

Fue elegido alcalde de Vernon con Les Républicains, en 2014 y presidió el Consejo Departamental de Eure en 2015, bajo el mismo nombre. Posteriormente, participó en la campaña presidencial del mismo partido, como subdirector del equipo de François Fillon.

Nombrado Secretario de Estado en el primer gobierno formado tras la elección de Emmanuel Macron en junio, fue expulsado de Los Republicanos en octubre y se unió al partido presidencial La République en Marche. Posteriormente, ocupó varios cargos ministeriales: