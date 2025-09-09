Macron elige a Sébastien Lecornu nuevo primer ministro de Francia, hasta ahora responsable de Defensa

El presidente francés, Emmanuel Macron, en una decisión relámpago, ha nombrado este martes al ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, de 39 años, nuevo jefe del Gobierno, en sustitución de François Bayrou, que cayó derrotado este lunes en la moción de confianza.

Lecornu era uno de los posibles candidatos que figuraba en las quinielas para ser nuevo primer ministro, el quinto del último año de Macron en la Presidencia de Francia.

Era ministro de las Fuerzas Armadas desde 2022 y milita en La République En Marche! (LREM) desde que dejó Los Republicanos (LR) en 2017

