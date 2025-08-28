El Mallorca hace oficial el fichaje de Jan Virgili hasta 2030

El Mallorca ha hecho hoy oficial el fichaje del extremo catalán Jan Virgili, de 19 años (Villasar de Mar, 25/07/2006), que se convierte en el sexto refuerzo del equipo para la temporada 25-26. Virgili llevará el dorsal número 29, por lo que oficialmente no computará como miembro de la primera plantilla, aunque por supuesto lo es a todos los efectos. «Estoy muy ilusionado, con muchas ganas de conocer a los compañeros y, sobre todo, de debutar en Primera División», ha dicho a los medios oficiales del club.

Virgili llega procedente del FC Barcelona, equipo por el que fichó en verano de 2024 procedente del Gimnàstic de Tarragona. El joven atacante de 19 años se incorporó al Juvenil A, con el que ha participado en 33 partidos, entre liga, UEFA Youth League y Copa del Rey, y ha marcado siete goles.

Sus actuaciones le llevaron a debutar con el Barça Atlètic el 25 de enero de este año. A partir de entonces, Jan Virgili siguió teniendo participación con el filial y acabó disputando un total de 17 partidos (ocho como titular), con cuatro goles y dos asistencias.

El nuevo fichaje mallorquinista inició el verano haciendo pretemporada con el primer equipo del FC Barcelona y la pasada semana fue protagonista en la final de la Copa Intercontinental Sub-20, en la que marcó un gol. También disputó el Campeonato de Europa Sub-19 con España. Está en la prelista de Paco Gallardo para el Mundial sub20 que se disputará en Chile entre septiembre y octubre.

Hablé con el entrenador, que me dio la confianza para venir aquí y tener oportunidades. Espero aprovecharlas y gustar a la afición», ha explicado el futbolista, que se ha definido de la siguiente forma: «Me considero un jugador rápido, con uno contra uno. Me gusta mucho encarar e irme de los rivales. Si puedo marcar goles, mejor, y si no, buscar la asistencia al compañero».

Tengo muchas ganas de conocer a los compañeros. Mañana por fin los conoceré y si puedo debutar en el Bernabéu, mejor que mejor», dijo para finalizar Jan Virgili, que con toda seguridad será incluido por Arrasate en la lista de convocados, a la que vuelven tras su sanción Morlanes y Muriqi.