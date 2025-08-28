El Mallorca y el inesperado problema que le crea el Mundial sub20

Al Mallorca le ha surgido un problema inesperado, el próximo Mundial sub20 que se celebrará en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre. De momento Jan Salas está en la prelista, pero también figuran en la misma su nuevo fichaje, Jan Virgili, y el que en los próximos días podría convertirse en jugador bermellón, el lateral del FC Barcelona Héctor Fort. Si España llega a la final se perderían nada menos que seis jornadas de Liga, lo que evidentemente le crea un enorme quebranto al entrenador, Jagoba Arrasate.

Al no tratarse de una convocatoria oficial FIFA, el Mallorca puede negarse a la convocatoria de sus futbolistas, que están citados la próxima semana en Francia para disputar dos partidos ante la selección francesa en Clairefontane. Cabe recordar que España debutará en el Mundial de Chile el 28 de septiembre (22 horas, horario peninsular) ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. En ese mismo recinto se medirá con México, el 1 de octubre, y con Brasil, el viernes 3, para cerrar la fase de grupos.

🚨 𝗣𝗮𝗰𝗼 𝗚𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗱𝗼 cita a 24 futbolistas para la concentración de Francia. ➡️ Serán las últimas pruebas antes de la lista definitiva para el #U20WC. 🔗 https://t.co/0hgOfqxn8x#NuestraBase | #SUB20 pic.twitter.com/ATxicKErnB — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 28, 2025

El club consensuará su decisión con los futbolistas, que están ante una oportunidad única porque un Mundial sub20 es un escaparate abierto para todo el planeta, un torneo que sin duda todos quieren jugar, aunque eso signifique perderse varias jornadas de Liga. Sin duda se va a tratar de una respuesta complicada, tanto en un sentido como en otro, y lo que no se entiende es que se organice una competición de este tipo con las Ligas ya empezas y afectando de esta manera a los equipos involucrados.

El seleccionador sub20, Paco Gallardo, ha convocado a 24 futbolistas, la mayor parte de ellos de equipos de Primera y Segunda División, aunque también hay españoles que juegan en el extranjero, como el extremo del Lille Matías Fernández-Pardo.