No es ningún secreto que José Luis Gil, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Entre sus proyectos más exitosos destaca Aquí no hay quien viva, donde dio vida a Juan Cuesta. Tras poner punto y final a esta etapa profesional, dio el paso de interpretar a Enrique Pastor en La que se avecina. Durante muchos años y varias temporadas estuvo inmerso en este proyecto creado por Alberto y Laura Caballero. Pero todo quedó atrás, de forma momentánea, tras un contratiempo de salud que le obligó a mantenerse alejado de la pequeña pantalla. Todo ocurrió en noviembre de 2021, cuando José Luis Gil sufrió un ictus isquémico que, entre otras cuestiones, afectó a su capacidad de comunicarse. Esto le obligó a hacer un parón en su carrera artística.

Desde entonces, el actor se encuentra inmerso en su recuperación para luchar contra las secuelas de ese ictus que se produjo hace más de tres años. En este proceso, está permanentemente acompañado no solamente por sus familiares, quienes suelen ofrecer la última hora de su estado de salud, sino también de sus compañeros de profesión. Entre ellos, los que han trabajado junto a él en La que se avecina. Un claro ejemplo lo encontramos en el pasado 9 de diciembre, cuando José Luis Gil celebró su 67 cumpleaños. Una fecha realmente señalada que el equipo de la serie que se desarrolla en Contubernio 49 quiso aprovechar, y todo para hacerle llegar un mensaje de lo más emotivo de forma pública: «Feliz cumpleaños, José Luis. Te amamos y te vamos a esperar todo el tiempo que sea necesario». Por si fuera poco, quisieron añadir algo más: «Te mereces lo mejor del mundo».

Lejos de que todo quede ahí, varios de sus compañeros de la serie quisieron felicitarle por su 67 cumpleaños. Un claro ejemplo lo encontramos en Jordi Sánchez, el actor que da vida a Antonio Recio en La que se avecina: «Único e irrepetible, amoroso, talentoso, un gran ser humano, esposo, padre, amigo y compañero. Te quiero».

Fernando Tejero, actor y compañero de José Luis Gil no solamente en La que se avecina sino también en Aquí no hay quien viva, quiso sumarse a la tanda de emotivos mensajes dirigidos al actor con motivo de su cumpleaños: «Felicidades, querido mío. Pasadlo muy bien». Irene Gil, hija de José Luis, no dudó en responder con el siguiente mensaje: «Gracias. Lo intentaremos».

Última hora del estado de salud de José Luis Gil, actor de La que se avecina

Durante todo este tiempo, la encargada de pronunciarse sobre la evolución del zaragozano ha sido su hija Irene Gil. No solamente comparte imágenes junto a su padre en su perfil de Instagram, al ser consciente de la enorme preocupación que existe por su salud entre sus seguidores, sino que da a conocer la última hora de su proceso de recuperación.

«Dentro de lo que cabe, mi padre se encuentra bien. Está tranquilo, sin novedad. Todos nos volcamos con él y estamos muy unidos», confesó Irene en una entrevista para la revista Pronto. A pesar de que está siendo un proceso de recuperación bastante largo, es evidente que no han dejado de luchar y, por supuesto, tampoco han perdido la sonrisa en ningún momento.