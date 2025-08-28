No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 27 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 662 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo el inesperado regreso de Lorenzo ha terminado desatando el caos en palacio. Todos, inevitablemente, tiemblan ante la amenaza que representa su repentina vuelta. Es más, Ángela y Curro viven completamente aterrados al ser consciente de que su gran enemigo ha regresado con sed de venganza. El capitán de la Mata, por su parte, no duda en forzar las cosas para provocar la ira de Curro.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel opta por comunicar a Enora y Toño las verdaderas intenciones de Pedro Farré, que no son otras que comprar sus acciones. Estos tienen ciertas discrepancias respecto al camino que debe tomar el heredero del Marquesado de Luján. Eso sí, no es el único frente abierto de Toño, puesto que empieza a tener serias dudas de su relación con Enora. ¿El motivo? Es consciente de que Candela y Simona conocen la verdad sobre su matrimonio, por lo que todo podría saltar por los aires en cualquier momento. Ricardo y Pía se ven obligados a hacer frente al ultimátum de Cristóbal: uno de los dos debe abandonar el palacio a la mayor brevedad posible. Catalina y Martina, por su parte, parecen no tener buenas noticias tras haber hablado personalmente con el barón de Valladares. Vera, por su parte, recibe la inesperada visita de su hermano. Todo va a cambiar de forma drástica y radical.

¿Qué sucede en el capítulo 663 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 28 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo el regreso del Capitán de la Mata continúa impactando tanto a Curro como a Lorenzo. Los dos ven cómo Lorenzo les insiste en confesar que le detuvieron por su culpa. Ahora bien, ¿cómo ha logrado librarse de estar en prisión?

A la hora de la verdad, Alonso se ve en la obligación de ir hasta la casa del barón de Valladares para prácticamente suplicarle un nuevo encuentro. Cristóbal y Leocadia continúan adelante con su aventura, mientras que la señora se entera de que su hija continúa preguntando por diversos asuntos de carácter laboral.

Las cocineras no pueden evitar sentir cierta culpa, hasta tal punto que acaban confesando a Manuel que le dijeron a Toño que eran conocedoras de que no estaba casado con Norberta. Federico y Vera tienen un inesperado reencuentro. Él le hace saber que no entiende por qué tomó una decisión tan drástica respecto a su familia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.