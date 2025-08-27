No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 26 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 661 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Enora no ha dudado un solo segundo en pedir explicaciones a Toño respecto a la relación con su madre. El joven se niega en rotundo a dárselas, lo que provoca que Enora se muestre más empeñada en hacer todo lo que está en su mano para conseguir que madre e hijo se reconcilien. Todo ello mientras Martina y Catalina hacen saber a sus parejas y al Marqués que han arreglado sus diferencias.

Las dos deben unir fuerzas para pensar en la estrategia de negociación con el fin de acercarse de nuevo al barón de Valladares. La visita de la Duquesa de Carril no ha logrado animar a Vera, sino todo lo contrario. La doncella se ha dado cuenta de que el reencuentro con su hermano está siendo mucho más difícil de lo que pudiese llegar a imaginar. Ángela ha querido hacer saber a Curro que se siente feliz por el futuro que le espera, sin tan siquiera imaginar que una aparición va a echar al traste su repentina alegría. Ricardo y Pía se muestran preocupados por las consecuencias de su relación, mientras descubrimos que el vínculo de Cristóbal y Leocadia es mucho más largo e intenso de lo que hemos llegado a imaginar. El mayordomo ha confesado que le hubiera encantado llegar a palacio cuando la Marquesa de Luján se encontraba todavía en palacio.

¿Qué sucede en el capítulo 662 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 27 de agosto?

De esta manera, vamos a poder ver cómo el inesperado regreso de Lorenzo ha provocado el caos en palacio. Todos tiemblan ante la amenaza que supone su repentina vuelta. Como no podía ser de otra forma, Ángela y Curro viven completamente aterrados al saber que su enemigo ha regresado en busca de venganza.

Manuel comunica a Enora y Toño las verdaderas intenciones de Pedro Farré, que es la de comprar sus acciones. Los dos tienen ideas diferentes sobre qué rumbo debe tomar el heredero del Marquesado de Luján. Todo ello mientras Toño empieza a tener serias dudas sobre su relación con Enora al saber que Simona y Candela son conocedoras de su matrimonio.

Al fin y al cabo, es consciente de que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Martina y Catalina, por su parte, no parecen tener buenas noticias tras su conversación con el barón de Valladares. Todo ello mientras, de forma inesperada, Vera recibe una visita que cambia absolutamente todo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.