Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Catalina y Martina comunican a todos su reconciliación

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 25 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 660 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Leocadia y Cristóbal vivieron un momento de pasión en la que fue la habitación de la marquesa. Manuel, por su parte, se encuentra con Alonso y le pide disculpas por su último enfrentamiento.

Catalina se piensa mejor lo sucedido y, tras su conversación con Curro, decide disculparse con Martina. Por su parte, el joven y Ángela siguen más enamorados que nunca. De hecho, ya sueñan con un futuro juntos lejos de las tensiones del palacio. Por ello, se plantean crear una historia juntos en Zúrich. Pero, no son los únicos enamorados. Cristóbal descubre el romance de Pía y Ricardo. Por ello, enfadado por descubrir que todo el servicio lo sabía menos él, amenaza a Ricardo. Paralelamente, Enora descubre que Simona es la madre de Toño y le exige explicaciones. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Leocadia le hace una inesperada propuesta a Manuel. Un objetivo con el que lo deja sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 661 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 26 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Enora se enfrenta a Toño y le pide explicaciones sobre la relación que tiene con su madre. Sin embargo, el joven se niega a explicarle nada. Mientras tanto, veremos como Catalina y Martina comunican su reconciliación. Una nueva postura que es comunicada a sus parejas y al marqués.

Ahora, el objetivo es planear una correcta negociación para acercarse de nuevo al barón de Valladares. A todo esto hay que sumar el hecho de que Vera sigue igual de desanimada. La visita de la duquesa de Carril no la ha ayudado, mucho. De hecho, ha reforzado su percepción de que su reencuentro con su hermano será más complicado de lo que le gustaría.

Ángela y Curro sigue luchando por un futuro juntos. Pero, la inesperada aparición de alguien pondrá estos planes del revés. Paralelamente, Pía y Ricardo se muestran muy preocupados por las consecuencias que puede tener su relación de cara a los señores. Asimismo, se descubrirá que la relación de Cristóbal y Leocadia tiene más historia de lo que parece. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.