Paloma Lago sufre un aparatoso accidente doméstico por el que acaba en el hospital

No es ningún secreto que Paloma Lago no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Hace tan solo unas horas, a través de sus historias de la red social Instagram, compartió una imagen que generó una enorme preocupación entre sus seguidores. Nada tiene que ver con el asunto judicial contra Alfonso Villares, el político con quien mantenía una relación y que el pasado mes de diciembre decidió denunciar por una presunta agresión sexual. Desde ese momento, la modelo ha decidido por guardar silencio ante este asunto, puesto que cree que todo lo que debe decir tiene que ser ante un juez y asesorada por sus abogados. Lo mismo ocurre con su familia, que no ha dudado un solo segundo en arroparla en estos complicados momentos. De esta forma, parece que poco a poco comienza a recuperar la normalidad en su día en su Ferrol natal, donde disfruta de diversos planes junto a su círculo más cercano.

Un claro ejemplo lo encontramos en la celebración de su hijo Javier García-Obregón. A pesar de todo, la presentadora de televisión se ve obligada a hacer frente a otro bache, puesto que ha tenido que pasar por el hospital tras haber sufrido un accidente. No se trata de algo grave ni mucho menos, pero sí es algo verdaderamente doloroso por el que ha tenido que pasar por las manos de profesionales médicos. A través de las historias de Instagram, Paloma Lago compartió una fotografía de su perra Chloe, en la que aparece su brazo izquierdo enyesado como consecuencia de una rotura de radio mientras jugaba con ella. Algo que, desde luego, no estaba en sus planes. Mientras se encontraba en su casa de Ferrol, Lago decidió jugar con su perrita y acabó siendo atendida por los médicos: «Gajes de jugar con mi Chloe del alma», escribió, junto a la mencionada fotografía.

A pesar de que va a pasar las próximas semanas con el brazo enyesado, la modelo no duda en reconocer que se siente profundamente afortunada. Tanto es así que considera que es una privilegiada: «Aquí seguimos, disfrutando del verano y muy cuidada por Eu y Javi», escribió, haciendo alusión a su hijo y a su nuera.

Por lo tanto, la pareja se encargará de ayudar a Paloma Lago en lo que necesite durante el tiempo que estén a su lado en su casa de Ferrol. Es más que evidente que ambos van a ser su compañía perfecta para estas semanas de recuperación tras el accidente que ha tenido mientras jugaba con su perrita Chloe.