Las producciones turcas se encuentran a la orden del día, de eso no cabe duda. De hecho, una de las ficciones que más ha dado de qué hablar desde que se estrenó en televisión ha sido Una nueva vida. Un lanzamiento donde el público ha tenido la oportunidad de conocer a artistas como Mert Ramazan Demir, quien se ha convertido en uno de los galanes turcos del momento. En la serie, el joven de 27 años, da vida a Ferit, un protagonista que suele tomar decisiones cuestionables. Pero, que de una manera o de otra ha logrado conquistar a la audiencia. Por ello, no es de extrañar que el nuevo proyecto profesional del joven esté causando tanta emoción entre sus fans.

En esta ocasión, Mert Ramazan Demir ha dado el salto a la plataforma de Netflix y lo ha hecho como miembro del elenco de Un hombre abandonado. El largometraje aterrizó en la plataforma de pago el pasado 22 de agosto, pero ya se ha convertido en todo un éxito global. Un proyecto que ha sido dirigido por Çağrı Vila Lostuvalı y donde Mert se presenta en pantalla como Baran. El protagonista es un joven que ha tenido que cumplir condena en prisión por un crimen que él no cometió, pues lo hizo su hermano. Pero, ahora, tras volver a ser libre, tiene la esperanza de que puede volver a reconstruir su vida.

Los sucesos vividos en el pasado le dificultan a Baran el poder llevar una vida normal. Pues, siente mucho rencor y desconfianza por su familia. Y es que, no puede olvidar todo lo que ha pasado por culpa de ellos. Con el objetivo de comenzar de cero, decide abrir un taller de mecánica. Aun así, poco va a tardar en ser víctima de un nuevo giro del destino.

Su familia sufre un terrible accidente y el joven deberá hacerse cargo de su sobrina. Una nueva responsabilidad que le traerá ese rayo de luz que tanto estaba esperando. Y es que, su sobrina, Lidya, se convertirá en su nuevo comienzo. La inocencia de la niña será un catalizador para él, pues le ayuda a abrirse emocionalmente.

La pequeña le ayudará a sanar los problemas que lleva soportando durante años. Una historia muy reflexiva que trata temas como la culpa y la redención. Pero, también refleja que, a veces, es la propia familia la que puede destruirte la vida. Una trama muy profunda que, por lo que parece, está gustando mucho a los suscriptores de Netflix.

Con la participación de Mert Ramazan Demir en este proyecto, el joven ha tenido la oportunidad de dar un salto importante en su carrera profesional. Y es que, el artista no solo ha logrado hacerse un hueco entre las ficciones televisivas más vistas, también lo está consiguiendo en la gran pantalla. Un nuevo hito en su carrera profesional que llega tras el éxito global conseguido con Una nueva vida.