El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha negado a hablar de la chapuza de su Ministerio de Igualdad con las pulseras antimaltrato y ha redoblado sus ataques contra el PP de Alberto Núñez Feijóo por no asumir los postulados del Ejecutivo respecto a la ofensiva israelí sobre Gaza: «Además de la mala educación, tendrán también mala conciencia». Así lo ha expresado este domingo el líder socialista en la Fiesta de la Rosa que el PSC organiza en Gavà, Barcelona.

De ese modo, el secretario general del PSOE ha evitado mencionar uno de los temas que más críticas ha despertado contra su Gobierno en los últimos días: el escándalo de la pérdida de los datos históricos de las órdenes de alejamiento por maltrato anteriores a marzo de 2024 y las deficiencias de los dispositivos de control que permitían que los propios maltratadores pudieran quitárselos «perfectamente», según declaró uno de ellos ante un juez.

En su lugar, el presidente ha preferido cargar contra el PP y contra su líder, Alberto Núñez Feijóo, por no utilizar el término «genocidio» para calificar la ofensiva de Israel sobre la Franja de Gaza: «No tenemos ningún problema en condenar los viles atentados de Hamás, pero la derecha es incapaz de condenar el genocidio del primer ministro Netanyahu en Gaza».

El líder socialista ha acusado a «la derecha española» de ser «tan faltona» que «no para de insultar». «Ellos que insulten, nosotros a gobernar, que es lo que quiere la gente», ha subrayado. Y ha continuado hablando de que, al negarse a apoyar sus medidas antiisraelíes, la oposición tendrá «mala conciencia»: «Le digo que además de la mala educación tendrán también mala conciencia». «No va de izquierdas o de derechas, va de justicia o de paz», ha aseverado.

El presidente abrió un nuevo frente contra Israel a principios de septiembre. Sánchez anunció el pasado 8 de septiembre decálogo de medidas antiisraelíes «contra el genocidio en Gaza» a través de una declaración institucional desde La Moncloa. Entre ellos estaba el embargo a los productos del Estado hebreo. Sin embargo, por «complejidad técnica», la aprobación del real decreto que incluía el grueso de las medidas se ha retrasado al menos 15 días.

Críticas a Aznar: «Este hombre»

A su vez, Sánchez ha criticado al ex presidente del Gobierno José María Aznar, a quien se refirió como «este hombre», por defender a Israel. «Ese hombre que veía armas de destrucción masiva donde no las había y no ve la barbarie de Netanyahu en Gaza», ha afeado. Y ha continuado exigiendo «disculpas por la guerra de Irak» y por el atentado del 11 de marzo de 2004.

A su vez, ha menospreciado a Feijóo asegurando que «el rumbo del PP» lo «marcan tres A»: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Aznar, y el líder de Vox, Santiago Abascal. «Insultan porque no hay nada detrás», ha incidido, para aseverar que está «asistiendo al colapso político de la derecha tradicional».

Esta recuperación de la temática internacional por parte de Pedro Sánchez coincide con la visita del presidente a Nueva York para participar en la «semana de alto nivel de la asamblea general de Naciones Unidas». En los tres días que el líder socialista viaje a la ciudad estadounidense, se prevé que intervenga en la Conferencia Internacional de alto nivel para la solución pacífica de la cuestión de Palestina y la implementación de la solución de los dos estados.

Al líder socialista le ha acompañado en Gavá el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la primera edil de la localidad, Gemma Badia.