Feijóo señala al Gobierno por su «negligencia de enorme gravedad» con las pulseras antimaltrato

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no aportar «ninguna información» y esconderse en el caso de las pulseras antimaltrato defectuosas cuyos datos perdió el ministerio de Igualdad al intentar ahorrar dinero con un cambio de proveedor.

Feijóo ha tildado el escándalo desvelado por OKDIARIO de «negligencia de enorme gravedad» y lo vincula a un Gobierno que «ya sólo tiene la cabeza en los juzgados». Sobre el Ejecutivo presidido por Sánchez ha añadido que «en lugar de dar la cara, se esconde y no da ninguna información. El líder del Partido Popular también ha incidido en que la situación debe tener consecuencias porque «se desoyeron las advertencias».

En su intervención en un acto organizado por la Fundación FAES, al que también ha asistido el ex presidente José María Aznar, actual máximo mandatario de la fundación, Feijóo ha acusado a Sánchez de buscar el «conflicto sin límites» con el objetivo de activar una cortina de humo y que los ciudadanos se olviden de «su corrupción, sus mentiras y su incompetencia».

«La violencia es el último recurso de un incompetente», ha añadido Feijóo, antes de avisar de que su partido no se va a «callar» ante lo que está pasando. «Quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. El Gobierno a la desesperada ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible», ha afirmado.

«Allá quienes se quieran dedicar únicamente a jalear los líos. Allá quienes carezcan de soluciones. Yo no me pienso achantar ante el Gobierno que tenemos, pero también cumpliré mi deber de decirle a todos los españoles que este país tiene condiciones suficientes para no dejarse arrastrar», ha manifestado.

Tras asegurar que Sánchez no tiene derecho a «llenar España de muros», el presidente del Partido Popular ha asegurado que, por primera vez, un presidente del Gobierno renuncia a unir a la nación y hace de la «división» y la «deslegitimación moral» su estrategia política: «Gobierna solo para su lado del muro y cada día contra más gente».

El PP exige dimisiones

El escándalo de las pulseras antimaltrato, del que ha informado este medio en exclusiva, salpica tanto a la eurodiputada de Podemos y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, como a su sucesora en el cargo y actual titular de la cartera, la socialista Ana Redondo. Sobre esta última, el PP ha exigido responsabilidades y la dimisión por su gestión de la situación.

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, comunicó el jueves la postura de su formación y señaló a la ministra Redondo por haber silenciado «durante tanto tiempo un aviso tan grave» sobre las incidencias que afectaron a este sistema de protección tras un cambio en la contrata. García ha apuntado que, en realidad, todo el Ejecutivo debería asumir responsabilidades y que «cualquier Gobierno decente pediría perdón y dimitiría en bloque, pero no lo van a hacer».

Por su parte, Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha anunciado este viernes que su grupo ha registrado «una moción que se va a debatir en este próximo pleno, en cuyo primer punto se va a pedir la reprobación por parte de esta Cámara a la ministra de Igualdad». Sobre Ana Redondo, además, ha asegurado que le parece «increíble» que le parezcan «poco 47 mujeres que han estado a expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras».