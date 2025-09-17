Feijóo destroza el relato propalestino de Sánchez: “Por seguir en el poder usted pactaría con Netanyahu”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del que ha dicho que «por seguir en el poder» sería capaz de «pactar hasta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu». En su intervención en la sesión de control del Congreso de los Diputados, Feijóo también ha preguntado a Sánchez si como nueva tapadera va a retirar «a los equipos españoles de la Euroliga de basket» o a «la selección española del Mundial» de fútbol.

«Cuando usted va a perder votaciones en el Congreso se va al cine, como no tiene mayoría mueve el ejército a zonas de conflicto y nos enteramos por un tuit, y como no tiene Presupuestos alienta barricadas y hay 22 policías heridos. El transporte no funciona, hay huelga en Barajas, lo de la vivienda no se arregla, hasta Sumar cree que son medidas de humo», ha señalado Feijóo al jefe del Ejecutivo, desde su escaño.

«Para usted todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei, que encausan a su hermano, Trump, que su número dos sigue en la cárcel, Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, sólo quiere tapar sus vergüenzas», ha añadido, en dirección a Sánchez.

El líder popular ha preguntado a Pedro Sánchez por su próxima maniobra para tapar los escándalos que le rodean. «¿Va a retirar a los equipos españoles de la Euroliga de basket?, ¿va a retirar a la selección española del Mundial?, ¿cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista?», ha cuestionado, en referencia a las declaraciones de Patxi López y Pilar Alegría, que abrieron el martes la puerta a que España no participara en el Mundial de 2026 si Israel no era excluida.

Feijóo ha subrayado ante Pedro Sánchez su posición con respecto al conflicto entre Israel y Palestina. «Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el Gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado», ha recordado. «Hamás es una organización terrorista, que no puede formar parte del futuro de Palestina, a usted le ha felicitado dos veces Hamás y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar», le ha recordado al jefe del Ejecutivo.

«Ahórrese las lecciones de humanidad. Sufría mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Le conocemos demasiado, por seguir en el poder todo el mundo sabe que usted pactaría con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete la gente», ha finalizado Feijóo, levantando los aplausos de su bancada.