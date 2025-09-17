La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha arremetido contra los negocios sexuales de la familia del presidente Pedro Sánchez. Para ella, la única cuya vida ha mejorado en los años que lleva en La Moncloa. Muñoz ha puesto el foco en concreto en su esposa, Begoña Gómez, que «ha pasado de ser contable de saunas a catedrático» de la Universidad Complutense.

«No dejan ustedes de decir que la vida de los españoles ha mejorado desde que están en el Gobierno», ha expresado para poner en evidencia, acto seguido, que la única vida que sí que haya avanzado profesional y económicamente haya sido precisamente la de «la familia del señor Sánchez».

En una nueva sesión de control al Gobierno en el Congreso, y a preguntas sin embargo dirigidas hacia la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, la diputada del PP ha enumerado, uno a uno, los casos en los que familiares y amigos de Sánchez se han beneficiado a lo largo de los siete años que lleva al frente del Ejecutivo.

«Su mujer ha pasado de ser contable de saunas a catedrático», ha ironizado Muñoz recordando la carrera profesional de Begoña Gómez. La mujer de Sánchez empezó su vida laboral haciéndose cargo de las cuentas de los prostíbulos que regentaba su padre. Una vez que el líder socialista llegó a Moncloa fue fichada como directora del Africa Center del Instituto de Empresa (IE); más tarde, comenzó a dirigir varios máster y una cátedra en la Universidad Complutense.

Pero los dardos de la portavoz popular no se han quedado sólo en su esposa, también en su hermano, David Sánchez, que ha pasado «de refugiarse en Moncloa a tener un trabajo al que no pisaba». David Sánchez se encuentra a la espera de saber si resulta procesado o no por su fichaje exprés en la Diputación de Badajoz.

Muñoz también ha recordado la mejora de la calidad de vida de la familia del que fuera número dos de Sánchez en Ferraz, el ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Según Muñoz, su familia también se ha visto beneficiada de su cercanía con el también jefe del Ejecutivo pero, desde hace unos meses, «se le ha ido un poco de las manos y ha acabado en prisión».

«La familia del señor Zapatero también», ha recordado la portavoz del PP. Según ha destacado, «más del 90% ha mejorado su patrimonio, mire si da de sí trabajar con China y Venezuela». Esta última, la del régimen de Maduro, con la que el ex presidente del Gobierno mantiene determinados vínculos.