El PP acusa a Sánchez de sacar rédito del sufrimiento en Gaza: «No es un aliado, es un aprovechado»

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al presidente Pedro Sánchez de utilizar «electoralmente» el sufrimiento de los gazatíes. «No es un aliado, es un aprovechado», ha sentenciado la diputada del PP. A su juicio, se trata de una medida táctica dispuesta por el jefe del Ejecutivo para tapar todos los casos de corrupción que le acorralan.

En rueda de prensa a la salida de la reunión de la Junta de portavoces, Muñoz ha cargado duramente porque el Gobierno haya salido ahora a jalear la bandera de Gaza cuando, hace meses, ha recordado que en la ciudad de Barcelona se desarrolló un evento deportivo en el que también participaron los mismos equipos que estuvieron presentes en La Vuelta.

«¿Por qué ahora? ¿Por qué el Gobierno saca este tema ahora?», se ha preguntado. «Porque ahora hay que tapar mucho», ha respondido de manera irónica la portavoz del PP. «Y porque Sánchez, ha visto una ventana de oportunidad para enfrentar, para dividir, para deshumanizar al adversario», ha señalado.

A su juicio, bajo esta posición de Sánchez «no hay ningún tipo de principios». «Lo que hay es tacticismo, estrategia, como siempre, no hay principios. Si hubiera principios habría coherencia y como les estoy mostrando no hay coherencia», ha expresado Muñoz.

Para el PP, se trata de nuevas cortinas de humo para tapar los escándalos de corrupción de su entorno como son las investigaciones sobre su esposa, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez. Este último, ha recordado, a días de conocer si resulta procesado o no.

«Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes, no es un aliado, es un aprovechado. Y si los palestinos no me creen que le pregunten a los saharauis que cuando les ha interesado les ha dejado tirados», ha criticado Muñoz.