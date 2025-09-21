Barcelona – Getafe hoy, en directo: alineación y última hora en vivo del partido de Liga online gratis

El Barcelona recibe en el Estadio Johan Cruyff al Getafe para jugar el partido que corresponde a la jornada 5 de la Liga. El cuadro azulgrana y el azulón protagonizarán un auténtico partidazo, ya que los estilos de Hansi Flick y José Bordalás están en las antípodas, por lo que será interesante saber qué sucederá sobre el terreno de juego. En la web de OKDIARIO te narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Barcelona – Getafe.

Barcelona – Getafe, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Real Madrid es el líder de la clasificación de la Liga tras estas cinco jornadas que se han disputado hasta el momento. Los de Xabi Alonso han conseguido pleno de victorias y ahora el Barcelona necesita ganar para terminar esta fecha del campeonato a dos puntos de los de Concha Espina. El Villarreal y el Espanyol están empatados ahora mismo a los culés con diez puntitos, pero el Getafe les acecha de cerca, ya que es sexto con una unidad menos que los azulgranas, por lo que, de ganar, serían los de José Bordalás los que durmiesen segundos.

El Barcelona, a por la victoria

El Barcelona debutó el fin de semana pasado como local esta temporada en la Liga. Lo hizo contra el Valencia y goleó al cuadro che con un contundente 6-0. Hansi Flick acabó encantado con la actuación coral que firmaron sus futbolistas y ahora espera que, tras haber ganado en la Champions entre semana contra el Newcastle por 1-2, vuelvan a jugar de la misma manera. No será nada fácil, ya que el combinado azulón ha firmado un buen arranque y llegan a la Ciudad Condal para tratar de dar la sorpresa en el Estadio Johan Cruyff.

A despedirse del Johan Cruyff

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este Barcelona – Getafe que corresponde a la jornada 5 de la Liga. El Estadio Johan Cruyff acogerá este apasionante choque antes que los azulgranas dejen de jugar en este campo, ya que a partir del próximo encuentro ante la Real Sociedad y también en la Champions League se ven obligados a regresar al Estadio Olímpico Lluís Companys, ya que hay que tener en cuenta que todavía siguen sin poder abrir las puertas del Camp Nou.