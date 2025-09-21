Sonríe Bordalás: el Getafe hace un esperado ‘fichaje’ a pocas horas de jugar contra el Barça

Gran noticia para José Bordalás. A pocas horas del partido de su Getafe contra el Barcelona en la jornada 5, el club azulón consiguió inscribir en la Liga a Allan Nyom, defensa de la máxima confianza de su técnico que podrá arrancar su quinta temporada con el equipo madrileño y jugar este domingo en el Johan Cruyff a las 21:00 horas. Un verdadero ‘fichaje’ para los azulones tras un verano lleno de apuros para lograr inscripciones.

Nyom, de 37 años, ha sido incluido en la convocatoria para Barcelona, un motivo de alegría para Bordalás, que suma un efectivo de su plena confianza en este gran arranque de temporada del Getafe. Cabe recordar que el lateral derecho franco-camerunés había disputado un total de 65 encuentros a las órdenes del entrenador azulón.

Nyom era agente libre y durante toda la pretemporada se entrenó con el Getafe. Podía ser inscrito en cualquier momento y en cualquier equipo y, tras semanas a las órdenes de Bordalás, fue registrado en el cuadro del sur de Madrid con el dorsal 12 a la espalda.

El Getafe tenía varias fichas libres y Nyom, sin equipo, encajaba en los planes de Bordalás. De este modo, será la tercera etapa del lateral franco camerunés con la camiseta de la entidad presidida por Ángel Torres.

La primera, la completó entre la temporada 2019-20 y la 2021-22, cuando fue traspasado al Leganés en el mercado de invierno. La segunda, el curso pasado, cuando firmó por el Getafe a mitad de curso procedente, precisamente, del equipo pepinero. Y tras culminar su contrato en junio, vuelve de nuevo para ponerse a las órdenes de Bordalás.

Bordalás repesca uno de sus soldados

En el Getafe, la euforia no se ha instalado pese a su mejor inicio de la historia en la Liga. Nunca antes sumó tres victorias en las cuatro primeras jornadas y con nueve puntos se ha instalado en puestos europeos con sensaciones imprevistas antes del inicio del campeonato. Los problemas del Getafe con el límite salarial, las inscripciones tardías de hasta seis fichajes y una plantilla corta sin cubrir hasta cuatro fichas…

Pero el técnico del conjunto azulón, una vez más, ha sabido reinventarse para exprimir a sus jugadores y sacar petróleo de dónde muchos otros no encontrarían absolutamente nada. Las últimas temporadas el conjunto madrileño le ha creado muchas dificultades al azulgrana, logrando sumar un empate en tres de los últimos cinco enfrentamientos. Sin embargo, el Getafe no ha logrado vencer al Barcelona a domicilio. Este domingo buscará su redención.