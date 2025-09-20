Posible alineación del Barcelona contra el Getafe hoy: Flick hará rotaciones en defensa

El Johan Cruyff volverá a vestirse de gala para recibir su segundo partido de Liga, esta vez ante el siempre rocoso Getafe. En juego tres puntos que busca el Barcelona para evitar la fuga del Real Madrid, ya instalado en el liderato tras firmar el pleno al 15 con su triunfo sobre el Espanyol. Flick no sólo no ha recuperado jugadores para la causa, sino que llega a ella con jugadores tocados. Así será la alineación del Barcelona.

Cubarsí descansará por unas molestias en su rodilla izquierda que le obligaron a ser sustituido durante el duelo continental contra el Newcastle. Con Gavi todavía se tiene que tomar la decisión de si pasa por el quirófano o no y Lamine Yamal continúa su recuperación dentro de los plazos marcados. Rashford le da oxígeno con actuaciones como la del pasado jueves en St James Park.

En cualquier caso, tres titulares de la columna vertebral azulgrana. Cuatro si se tiene en cuenta a Balde, también baja y cinco si se suma a Ter Stegen, del que se despide Flick hasta final de año. Tendrá que tirar el técnico alemán de recambios en todas las líneas del campo sin perder de vista el ‘caso Olmo’, que pasa de los tribunales al terreno de juego, donde apenas se le ha visto a un futbolista que sólo suma una titularidad.

«Tenemos que tomar decisiones siempre. Acabamos de iniciar la temporada y necesitamos a todos los jugadores. Algunos jugadores quizá no están del todo contentos con su situación, pero no se trata de individualidades sino del equipo. Cuando juegan deben demostrar lo buenos que son, pero para mí lo importante es el equipo y el éxito común», comentó acerca del reparto de oportunidades a Dani Olmo y Fermín López.

Alineación del Barcelona contra el Getafe

Así las cosas, la alineación del Barcelona para recibir al Getafe tendrá rotaciones. No en portería, donde Joan García volverá a ser de la partida. En defensa ya se ven las permutas, algunas obligadas. Koundé, buscando recuperar su mejor nivel, y Gerard Martín coparán los laterales de una zaga que contará en el eje con Eric García y Christensen ante la baja de Cubarsí.

En la sala de máquinas se espera que De Jong se mantenga como nexo entre la defensa y ataque y esté acompañado de Pedri. Rashford actuaría por la derecha, Raphinha por el costado izquierdo y Dani Olmo como enganche por detrás de un Lewandowski que vuelve a ganar la partida a Ferran Torres, menos productivo en espacios reducidos, que será el partido planteado por el Getafe.

Alineación probable del Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Christensen, Gerard Martín; De Jong, Pedri; Rashford, Dani Olmo, Raphinha; y Ferran Torres.