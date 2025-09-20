A qué hora se juega el Barcelona – Getafe de Liga y dónde ver por TV en directo y en vivo online gratis

El Barcelona se enfrenta al Getafe en la quinta jornada de la Liga y el choque, al igual que la pasada semana, volverá a ser en el Estadio Johan Cruyff. Aquel día los de Hansi Flick golearon por 6-0 al Valencia y ahora el objetivo de los culés es repetir esa actuación y seguir con su gran estado de forma para intentar arrebatarle lo antes posible la primera plaza al Real Madrid. A continuación te detallamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este partidazo del campeonato español que se disputa en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí.

Cuándo juega el Barcelona: horario del partido de Liga contra el Getafe

El Barcelona recibe en la Ciudad Condal al Getafe para disputar el partido que corresponde a la jornada 5 de la Liga. El cuadro azulgrana que dirige Hansi Flick llega a este choque después de haber goleado al Valencia el pasado fin de semana y en el choque de Champions League también consiguió ganar al Newcastle por 1-2 en St. James Park. Ahora tienen un duro encuentro por delante frente al cuadro azulón, que ha comenzado bastante bien la campaña y al inicio de esta fecha está en la cuarta posición a un puntito de los culés.

A qué hora se juega el Barcelona – Getafe de la Liga

La Liga ha programado este emocionante Barcelona – Getafe que corresponde a la jornada 5 de la Liga para este domingo 21 de septiembre. El horario que escogió la patronal que preside Javier Tebas fue el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones para que el choque comience de manera puntual en el Estadio Johan Cruyff.

Dónde ver en directo por TV online el partido Barcelona – Getafe

Dazn fue uno de los medios de comunicación que compró los derechos para retransmitir en exclusiva en nuestro país una parte del campeonato nacional liguero. Este Barcelona – Getafe correspondiente a la jornada 5 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Estadio Johan Cruyff.

Por otro lado, todos los aficionados del cuadro culé, del combinado azulón y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Getafe de la jornada 5 de la Liga mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también está su página web, a la que se puede acceder con un ordenador de manera fácil y sencilla.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre todo lo que ocurra en el campeonato liguero y en la actualidad del combinado azulgrana. Desde una hora y media antes del inicio narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Getafe que corresponde a la jornada 5 de la Liga. Cuando termine el choque publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones importantes que nos lleguen desde el Estadio Johan Cruyff.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Getafe

Todos aquellos aficionados del equipo catalán y del madrileño que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el Barcelona – Getafe correspondiente a la jornada 5 de la Liga deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como RNE, Onda Cero, Cope, Radio Marca o la Ser conectarán con el Estadio Johan Cruyff para narrar minuto a minuto todo lo que esté ocurriendo en este apasionante encuentro.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Getafe

El Estadio Johan Cruyff, que se encuentra en la Ciudad Deportiva Sant Joan Despí, será el escenario donde se dispute este frenético Barcelona – Getafe que corresponde a la jornada 5 de la Liga. El Camp Nou sigue sin poder abrir sus puertas y los azulgranas van a tener que jugar la Champions League en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Este recinto tiene capacidad para acoger a 6.000 espectadores y se espera que haya una gran entrada para este duelo ante el combinado que dirige José Bordalás.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Ricardo de Burgos Bengoechea para que imparta justicia en este vibrante Barcelona – Getafe de la jornada 5 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR revisando las acciones polémicas que se le escapen a su compañero para, en el caso de ser necesario, avisarle y recomendarle que vaya a mirar la acción al monitor que estará situado entre los dos banquillos del Estadio Johan Cruyff.