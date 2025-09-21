Barcelona-Getafe: el muro se llama Bordalás

El Johan Cruyff volverá a vestirse de gala para recibir su segundo partido de Liga, esta vez ante el siempre rocoso Getafe. En juego tres puntos que busca el Barcelona para evitar la fuga del Real Madrid, ya instalado en el liderato tras firmar el pleno al 15 con su triunfo sobre el Espanyol. Flick no sólo no ha recuperado jugadores para la causa, sino que llega a ella con jugadores tocados y está obligado a realizar rotaciones para un partido de alta tensión: al Barcelona le visita el Getafe de Bordalás.

Cubarsí descansará por unas molestias en su rodilla izquierda que le obligaron a ser sustituido durante el duelo continental contra el Newcastle. Con Gavi todavía se tiene que tomar la decisión de si pasa por el quirófano o no y Lamine Yamal continúa su recuperación dentro de los plazos marcados. Rashford le da oxígeno con actuaciones como la del pasado jueves en St James Park.

En cualquier caso, tres titulares de la columna vertebral azulgrana. Cuatro si se tiene en cuenta a Balde, también baja y cinco si se suma a Ter Stegen, del que se despide Flick hasta final de año. Tendrá que tirar el técnico alemán de recambios en todas las líneas del campo sin perder de vista el ‘caso Olmo’, que pasa de los tribunales al terreno de juego, donde apenas se le ha visto a un futbolista que sólo suma una titularidad.

En el Getafe, la euforia no se ha instalado pese a su mejor inicio de la historia en la Liga. Nunca antes sumó tres victorias en las cuatro primeras jornadas y con nueve puntos se ha instalado en puestos europeos con sensaciones imprevistas antes del inicio del campeonato. Los problemas del Getafe con el límite salarial, las inscripciones tardías de hasta seis fichajes y una plantilla corta sin cubrir hasta cuatro fichas…

Pero el técnico del conjunto azulón, una vez más, ha sabido reinventarse para exprimir a sus jugadores y sacar petróleo de dónde muchos otros no encontrarían absolutamente nada. Las últimas temporadas el conjunto madrileño le ha creado muchas dificultades al azulgrana, logrando sumar un empate en tres de los últimos cinco enfrentamientos. Sin embargo, el Getafe no ha logrado vencer al Barcelona a domicilio. Este domingo buscará su redención.