Tebas marea a tres equipos cambiando el horario del Barcelona-Real Sociedad por una verbena catalana

Javier Tebas cambia los horarios de la Liga a su gusto incluso una vez publicados. El presidente de la patronal ha trastocado los planes de tres equipos al modificar dos partidos de la jornada 7: Real Sociedad, Betis y Osasuna. Esto se debe a la confirmación de algo que era un secreto a voces, y es que el Barcelona no puede regresar todavía al Camp Nou, pues las obras aún están en una fase muy atrasada.

La vuelta a Montjuic a partir del 28 de septiembre, día del Barça-Real Sociedad, coincide con el Piromusical de la Mercè 2025, una verbena catalana que se celebra en el Museo Nacional de Arte de Cataluña a las 22:00 horas. El centro artístico se encuentra a menos de 500 metros del estadio olímpico, por lo que dos eventos de tal magnitud no podían ser simultáneos.

De esta forma, a Tebas no le ha quedado otra que adelantar el Barça-Real Sociedad de las 21:00 a las 18:30, atrasando, por tanto, el Betis-Osasuna a la última franja de ese domingo. Un auténtico cambio de planes para clubes y aficionados que ya podían haber planificado sus desplazamientos, en el caso de los vascos y los navarros, o simplemente su organización deportiva como los andaluces.

Tebas vuelve a emplear una práctica que hizo común la pasada temporada, cambiando en repetidas ocasiones horarios de partidos de su Liga y mareando a distintos equipos afectados. En la jornada 7 serán su rival, la Real Sociedad, Betis y Osasuna, todos perjudicados por la torpeza del Barcelona en su elección de estadio al apostar por apurar por volver al Camp Nou cuando a simple vista estaba bastante claro que en ese recinto a día de hoy no se puede garantizar la seguridad de los asistentes.

Tebas se lo sigue permitiendo todo al Barcelona

La Liga ya tendió su brazo al Barça dejándole jugar sus dos primeros partidos como local en el Johan Cruyff frente al Valencia el pasado domingo y contra el Getafe este (21:00). Y ahora lo hará de nuevo adelantando su encuentro ante la Real Sociedad para respetar la repartición de recursos entre la cita en el Olímpico de Montjuic y la fiesta tradicional catalana de la Mercè.

Pese a todos los intentos de Joan Laporta por evitarlo, el Barcelona seguirá disputando sus partidos como local en Liga y Champions en Montjuic, atrasándose otra temporada más su vuelta al Camp Nou. Y ya es la tercera campaña que inicia lejos de su estadio y el incontable intento fallido de regreso.

Esta vez, su desorganización ha afectado a otros tres equipos, pero la patronal de Tebas continúa haciendo la vista gorda y adaptando sus horarios en función del estadio donde juega como local. La UEFA también le concedió disputar su primer choque de la fase de liga como visitante el pasado jueves en Newcastle, pero en el segundo contra el PSG también irá a Montjuic.