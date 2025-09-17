Casillas recibe duras críticas por hacer de portavoz de Tebas con la piratería

Iker Casillas se ha puesto del lado de la Liga de Javier Tebas en su lucha contra la piratería en el fútbol español. El ex portero del Real Madrid ha salido en defensa de la competición, que esta temporada ha lanzado una nueva campaña de sensibilización con el lema ‘Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti’ para combatir la difusión de sus contenidos por plataformas ilegales. La opinión de Casillas no ha gustado a ciertos sectores del madridismo, que también criticaron que el ex guardameta no se ‘mojara’ con la expulsión a Dean Huijsen el pasado fin de semana.

Iker Casillas se ha mostrado tajante con la piratería, a la que culpa de algunos de los males recientes de los clubes españoles, que en las últimas temporadas han descapitalizado sus plantillas por problemas económicos y con el límite salarial. «La piratería devalúa el mercado. Cuando ese dinero lo pierden los clubes, deja de poder estar para mejorar la infraestructura del estadio, unos mejores accesos para que la gente disfrute, que puedas traer jugadores buenos que se queden…», ha afirmado el mostoleño.

Iker Casillas ha dado estas declaraciones en un encuentro con Estadio Movistar, donde también ha defendido la labor de La Liga en su lucha contra la piratería. «Creo que está haciendo un papel maravilloso. Esperemos que entre todos podemos ser más honrados todavía y poder terminar con la piratería, que es un mal para este deporte», ha asegurado el ex capitán del Real Madrid.

⚠️ “La piratería es un mal para este deporte”. 🙌 @IkerCasillas se suma desde Estadio Movistar LALIGA a la lucha contra el fraude audiovisual. pic.twitter.com/S2sVlFrvKw — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) September 16, 2025

Los números más recientes no respaldan la opinión de Casillas. De acuerdo con el último informe de Grant Thornton, en colaboración con la Live Content Coalition, durante el primer semestre de 2025 hubo 26,2 millones de notificaciones a intermediarios digitales por emisiones no permitidas de eventos en directo. Unas cifras que suponen un aumento del 142% respecto al año anterior. Además, un 82% de estas notificaciones no conllevaron la suspensión de las transmisiones ilegales.

Iker Casillas y la roja de Dean Huijsen

El ex del Real Madrid también opinó en el día de ayer sobre la polémica expulsión a Dean Huijsen. Antes de que el CTA reconociera el error cometido por Gil Manzano y excusara a Figueroa Vázquez en el VAR, Iker Casillas no quiso ‘mojarse’ sobre la actuación arbitral en San Sebastián. «Las polémicas las vamos a tener siempre. Siempre que haya una expulsión a favor del Real Madrid va a crear polémica, y al revés, lo mismo. Al final hay que dejar a los árbitros que hagan su trabajo porque están expuestos a mucha presión. Lo que te va a tocar un día, al siguiente puede que te perjudique», afirmó el ex portero.