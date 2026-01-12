No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 9 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 339 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Victoria ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse, con dureza, a Atanasio. Hasta tal punto que le lanza una contundente amenaza: tarde o temprano va a conseguir expulsarlo del valle, sin importar en absoluto las consecuencias.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que se emite de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido tener la oportunidad de ver cómo, con el corazón completamente roto, Luisa arma el petate. Así pues, con su hijo en brazos, la joven cruza por última vez el umbral de la Casa Pequeña. Podríamos estar ante un adiós definitivo que, desde luego, marcaría un antes y un después en numerosos aspectos. Es un hecho que esta temporada está dando mucho de qué hablar entre los espectadores de esta espectacular ficción.

¿Qué sucede en el capítulo 340 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 12 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia van a poder ver cómo Atanasio y Matilde se han armado de valor para plantarse en el palacio. Y todo con la firme intención de desvelar al duque todos los detalles de su relación. ¿Cuál será la reacción de José Luis al descubrir toda la verdad?

Lejos de que todo quede ahí, Pedrito hace todo lo que está en su mano para tratar de animar a Bárbara, que confiesa lo muchísimo que está echando de menos a Leonardo. En ese preciso instante llega una impactante e inesperada noticia que deja a Bárbara completamente sin palabras y sin aliento. Se trata de algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. ¿Ha ocurrido algo con Leonardo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.